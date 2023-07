vdek fordert Krankenhausstrukturreform (Pressemitteilung).

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) appelliert an SPD, Grüne und FDP, in ihrem Koalitionsvertrag eine Krankenhausstrukturreform festzuschreiben. Die neue Bundesregierung steht vor der großen Herausforderung, die Krankenhauslandschaft in Deutschland zukunfts- und demografiefest zu machen. Der

künftig zunehmende Personalmangel in der Krankenhauspflege, Überversorgung in Ballungsgebieten und drohende Unterversorgung in ländlichen Regionen sind

Probleme, die von der Politik angegangen werden müssen“, sagte Ulrike Elsner,

Vorstandsvorsitzende des vdek.

Sinnvolle Strukturanpassungen nötig

Die neue Regierungskoalition muss sicherstellen, dass Überversorgung in urbanen

Regionen abgebaut und drohende Unterversorgung im ländlichen Raum ausgeglichen

wird. Dazu braucht es sinnvolle Strukturanpassungen. Die Ersatzkassen fordern

einen ausgewogenen Mix aus maximalversorgenden und hochspezialisierten Zentren

auf der einen und einer basisversorgenden Krankenhauslandschaft in der breiten

Fläche auf der anderen Seite.

Qualitätsverbesserung durch Leistungsverdichtung

Die Qualität der Krankenhausversorgung muss durch Leistungsverdichtung erhöht

werden. Das heißt vor allem: Nicht jedes Krankenhaus muss jeden Eingriff

durchführen können. Ziel muss ein vernünftiger Ausgleich sein zwischen einer

flächendeckenden Grundversorgung und einzelnen Krankenhäusern, die

Spitzenmedizin anbieten.

Weiterentwicklung DRG-System

Die aktuelle DRG-Systematik setzt Fehlanreize für eine starke Mengenausweitung

wie zum Beispiel unnötige Operationen. Darunter leiden nicht nur die

Behandlungsqualität und die Patientensicherheit. Die jetzige Systematik führt

auch zu einer Personalkonzentration in ohnehin überversorgten Regionen – und zu

Personalmangel in unterversorgten Gebieten. Die Ersatzkassen fordern daher von

der neuen Regierungskoalition, die Fallpauschalen methodisch

weiterzuentwickeln.

Differenzierte Kalkulation für die Finanzierung von bedarfsnotwendigen

Strukturen

Bedarfsnotwendige Strukturen sind nicht immer wirtschaftlich. Sie müssen aber

finanziert werden, um eine gute Versorgung der Bevölkerung in allen Teilen

Deutschlands sicherzustellen. Durch eine bundesweite DRG-Kalkulation, die

künftig die Versorgungsstufen und -regionen differenziert berücksichtigt,

werden die unterschiedlichen Vorhaltekosten angemessen finanziert.

Planung und Differenzierung der Vergütung nach Versorgungsstufen

Ein Universitätsklinikum hat andere Aufgaben als ein Kreiskrankenhaus. Die

Krankenhausplanung spiegelt dies bisher nur unzureichend wider. Erforderlich

ist eine bundeseinheitlich geltende G-BA-Definition nach Versorgungsstufe und

entsprechenden Leistungsbereichen und -gruppen. Damit muss eine jeweils

einheitliche Vergütung verbunden sein.

Bund-Länder-Pakt für Krankenhausreform

Elsner appellierte an die künftigen Koalitionspartner, das Thema

Länderfinanzierung anzugehen. „Die Länder müssen endlich ihrer Pflicht für die

Investitionskostenfinanzierung der Krankenhäuser vollständig nachkommen“, sagte

die vdek-Vorstandsvorsitzende. Um dies zu erreichen, seien etwa gesetzliche

Investitionsquoten und flankierende Bundesprogramme denkbar. Die Ersatzkassen

fordern einen Bund-Länder-Pakt für moderne Krankenhausstrukturen. Ein

übergreifendes Bekenntnis für eine umfassende Reform ist dringend nötig.

» Mehr zu den Forderungen der Ersatzkassen an die neue Bundesregierung finden

Sie hier.

Quelle: Pressemitteilung, 01.11.2021