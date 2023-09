vdek fordert pandemiebedingt Steuerzuschüsse für die GKV (VdEK).

Anlässlich der Beratungen für die Eckwerte zum Bundeshaushalt für 2022 am Mittwoch, dem 24.03.2021, fordert der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) in dieser pandemiebedingten Ausnahmesituation gesonderte Steuerzuschüsse für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Die vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike

Elsner erklärte: „Für das Jahr 2022 erwarten wir auf Basis aktueller Finanzschätzungen einen Mehrbedarf von 18 Milliarden Euro in der GKV. Dies hat zu tun mit coronabedingten Mehrausgaben,

Beitragsmindereinnahmen infolge Kurzarbeit und geringer Tarifabschlüsse und

einer sich erst langsam erholenden Konjunktur. Außerdem wird das Vermögen der

Krankenkassen im Laufe dieses Jahres durch den gesetzlich ab 2021 vorgesehenen

Vermögensabbau weitgehend aufgebraucht sein. Dies wird zu einer angespannten

Finanzlage führen. Der Staat muss daher in dieser Sondersituation zusätzlich

zum üblichen Steuerzuschuss für die Familienleistungen Steuermittel

bereitstellen. Sonst besteht aus heutiger Sicht das Risiko, dass sich der

durchschnittliche Zusatzbeitragssatz der GKV auf rund 2,5 Beitragssatzpunkte

nahezu verdoppeln müsste.“

Quelle: VdEK, 22.03.2021