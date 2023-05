vdek zum BMG-Eckpunktepapier Krankenhausreform

Verbesserung der Qualität durch bundeseinheitliche Standards ist oberstes Gebot für Reform (VdEK).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat ein Eckpunktepapier für eine Reform der Krankenhäuser vorgelegt, welches die Basis für weitere Gespräche mit den Ländern ist. Nach Auffassung des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek) gehen die Maßnahmen in die richtige Richtung, um die Qualität der

Krankenhausversorgung zu verbessern. Für Patientinnen und Patienten kann so mehr Transparenz über das Leistungsangebot der Krankenhäuser entstehen. „Die

Menschen müssen 100-prozentig darauf vertrauen können, im richtigen

Krankenhaus, qualitativ hochwertig und mit ausreichendem Fachpersonal behandelt

zu werden“, so Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek. Wichtige

Voraussetzung sei aber auch, dass die Versorgung sich unter dem Strich nicht

verteuere. Das größte Problem sei in Zukunft aber, genügend Fachkräfte zu

finden.

Qualität durch Leistungsgruppen und bundeseinheitliche Qualitätskriterien

sicherstellen

Um die Qualitätsziele zu erreichen, teilt der vdek den Ansatz, entsprechend dem

NRW-Modell die Versorgung künftig nach Leistungsgruppen zu gestalten und für

diese bundeseinheitliche Qualitätskriterien zu definieren. Dies sei zwingend

notwendig, um flächendeckend gleiche Qualitätsstandards zu etablieren, so

Elsner. Wenn die Reform tatsächlich funktionieren solle, sei eine Einbeziehung

der Krankenkassen und Krankenhäuser in den weiteren Umsetzungsprozess zwingend

erforderlich.

Vorhaltekostenfinanzierung muss erlösausgleichsneutral gestaltet werden

Die Vorhaltekosten-Finanzierung ist nach Auffassung des vdek ein richtiger

Schritt, um den Druck der Krankenhäuser zur Leistungsausweitung zu vermeiden.

Es müsse aber bei der Kalkulation der Vorhaltekosten nach

Qualitätsgesichtspunkten sichergestellt sein, dass die Finanzierung in den

verschiedenen Phasen der Einführung tatsächlich erlösausgleichneutral erfolgt

und die heutigen Fallpauschalen (DRGs) – wie im Eckpunktepapier beschrieben –

entsprechend abgesenkt werden. „Vorhaltekosten müssen zwingend an Qualität

gebunden sein. Dabei gilt der Grundsatz: erst Ermittlung der Qualität, dann

Festlegung der Vorhaltekosten“, so Elsner.

Mehr Transparenz durch Einführung von Krankenhaus-Versorgungslevels

Auch wenn die Krankenhaus-Levels bei der der Zuordnung der Leistungsgruppen

keine abschließende Rolle mehr spielen sollen, sei es wichtig, aus

Transparenzgründen an ihnen festzuhalten, so der vdek. Die Unterscheidung nach

Level Ii (Grundversorgung mit integrierter ambulant/stationärer Versorgung),

Level In (Grundversorgung mit Notfallstufe I), Level II (Regel- und

Schwerpunktversorgung mit Notfallstufe II) sowie Level III (Maximalversorgung

mit Notfallstufe III) gibt Patientinnen und Patienten eine erste Orientierung

über die Qualität des Leistungsangebots. Positiv sei, dass bei der Definition

der Levels auf das System der Notfallstufen des Gemeinsamen Bundesausschusses

zurückgegriffen werden soll.

Quelle: VdEK, 23.05.2023