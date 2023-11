Veranlasste Leistungen: Geänderte Richtlinie und neuer Heilmittel-​Katalog vereinfachen Verordnung und vermindern Bürokratie (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am Donnerstag in Berlin die Überarbeitung der Heilmittel-​Richtlinie und die Neufassung des Heilmittelkatalogs beschlossen. Ziel dieser umfassenden Reform ist, das Verordnungsverfahren deutlich zu vereinfachen, um die betroffenen Leistungserbringer zu entlasten. Weiterhin wurden die maßgeblichen Änderungen im Bereich der Heilmittelversorgung, die das im Mai 2019 in Kraft getretene

Terminservice-​ und Versorgungsgesetz (TSVG) vorsieht, mit dem Beschluss

umgesetzt.

„Noch während der grundlegenden Überarbeitung des Heilmittelkatalogs wurden

umfangreiche gesetzliche Änderungen für die Heilmittelversorgung mit dem TSVG

auf den Weg gebracht. Der G-BA hatte damit zwei weitere sehr komplexe Aufgaben

parallel zu bearbeiten und umzusetzen. Das Ziel, möglichst zeitnah zum

Inkrafttreten des Gesetzes entsprechende Regelungen vorzulegen, haben wir mit

der heutigen Beschlussfassung erreicht“, sagte Dr. Monika Lelgemann,

unparteiisches Mitglied und Vorsitzende des Unterausschusses Veranlasste

Leistungen, am Donnerstag in Berlin.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Abschaffung der Unterscheidung

zwischen Verordnungen innerhalb oder außerhalb des Regelfalls und damit auch

der Wegfall des Genehmigungsverfahrens bei Verordnungen außerhalb des

Regelfalls, die Einführung einer orientierenden Behandlungsmenge, sowie

Regelungen zur sogenannten „Blankoverordnung“. Darüber hinaus erfolgt eine

deutliche Vereinfachung der Struktur und Darstellungsform des

Heilmittelkatalogs.

Die Änderungen werden nach Nichtbeanstandung des Bundesministeriums für

Gesundheit und Veröffentlichung im Bundesanzeiger zum 1. Oktober 2020 in Kraft

treten, da es durch diese umfassende Reform einer ausreichenden Vorlaufzeit

bedarf, um u. a. auch die Kommunikationsstrukturen zwischen verordnenden

Ärztinnen und Ärzten sowie Heilmittelerbringern anzupassen. Hierdurch soll ein

reibungsloser Übergang von der „alten“ zur „neuen“ Heilmittel-​Richtlinie

gewährleistet werden.

Hintergrund

Der G-BA hat die Aufgabe, in seiner Heilmittel-​Richtlinie die Verordnung von

Heilmitteln durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie durch Krankenhäuser

im Rahmen des Entlassmanagements zu regeln, insbesondere die Voraussetzungen,

Grundsätze und Inhalte der Verordnungsmöglichkeiten sowie die Zusammenarbeit

der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte mit den Heilmittelerbringerinnen und

Heilmittelerbringern. Bestandteil der Richtlinie ist ein Verzeichnis

verordnungsfähiger Maßnahmen (Heilmittelkatalog) und eine Diagnoseliste zum

langfristigen Heilmittelbedarf.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 19.09.2019