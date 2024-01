Vereinbarung nach § 21 Abs. 7 KHG zum Verfahren des Nachweises für die Ausgleichszahlungen nach § 21 Abs. 1 KHG (Ausgleichszahlungsvereinbarung) (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Mit dem Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-Krankenhausent­lastungsgesetz) vom 27.03.2020 wurden Sonderregelungen zur Entlastung der Krankenhäuser in Folge der Corona-Pandemie gesetzlich verankert. Mit § 21 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) werden

Ausgleichszahlungen für die Ausfälle der Einnahmen, die seit dem 16. März 2020

dadurch entstehen, dass Betten nicht so belegt werden können, wie es vor dem

Auftreten der SARS-CoV-2-Pandemie geplant war, geregelt. Die

Selbstverwaltungspartner nach § 17 b KHG wurden mit § 21 Abs. 7 KHG beauftragt,

das Nähere zum Verfahren zu vereinbaren.

Die Ausgleichzahlungen werden von den Landesbehörden an die Krankenhäuser

ausgezahlt. Die Krankenhäuser haben die hierfür erforderlichen Daten und

Informationen an die Landesbehörden zu übermitteln. Mit der

Ausgleichszahlungsvereinbarung vom 02.04.2020 wird auf Grundlage der

gesetzlichen Vorgaben des § 21 KHG das Nähere zu den Meldungen der

Krankenhäuser an die Landesbehörden geregelt. Die Musterformulare für die

Übermittlung der erforderlichen Daten stellt die DKG auch als EXCEL-Datei zur

Verfügung.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 02.04.2020