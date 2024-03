Verlängerung des Rettungsschirms nach wie vor dringend notwendig

Rückkehr zur Normalität ist den Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor unmöglich (Medienaussendung).

Die zur Erhaltung der Liquidität enorm wichtigen Ausgleichszahlungen für die Kliniken sind am Ostermontag ausgelaufen – obwohl die Pandemie in den Krankenhäusern alles andere als vorüber ist. Auch die Versorgungsaufschläge für die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und - Patienten sollen nur noch bis

zum 30.06.2022 erfolgen und – wie in der entsprechenden Rechtsverordnung

formuliert – die „letztmalige finanzielle Unterstützung“ der Krankenhäuser in

der Pandemie darstellen.

„Eine Rückkehr zur Normalität und damit zu einer Versorgung aller Patientinnen

und Patienten mit notwendigen stationären Leistungen ist jedoch den Kliniken in

Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor faktisch unmöglich“, so Uwe Borchmann,

Geschäftsführer der KGMV. Die Krankenhäuser werden die normale Belegung erst

einmal nicht erreichen können. Im Hinblick auf den massiven Personalausfall und

die Notwendigkeit der Isolierung von Corona-infizierten Patientinnen und

Patienten müssen Stationen ganz oder teilweise geschlossen werden. Elektive

Behandlungen und Operationen können wieder einmal nicht stattfinden und müssen

– soweit medizinisch vertretbar – verschoben werden. „Weniger Fälle bedeuten

aber zugleich weniger Einnahmen. Den Kliniken fehlt damit die für die

Begleichung der Gehälter und der sonstigen Kosten notwendige Liquidität. Und

dies in einer Situation, in der auch die Krankenhäuser mit hohen

Kostensteigerungen, zum Beispiel im Bereich der Energie – und sonstigen

Sachkosten zu kämpfen haben. Weitere Belastungen entstehen für die Kliniken

durch die Aufnahme von verletzten oder geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

Es könnte unabsehbare Folgen für die Kliniken haben, wenn die Politik sie in

dieser für sie bislang schwierigsten Lage der Pandemie nicht weiter

unterstützt. Eine rückwirkende Verlängerung der Ausgleichszahlungen für die

Zeit ab 19.04.2022 ist dringend erforderlich“, stellt Borchmann klar, „sonst

drohen Personalentlassungen“.

Aus Sicht der KGMV sollen auch wieder alle Krankenhäuser Ausgleichszahlungen

erhalten können, auch die psychiatrischen Einrichtungen, bei denen sich der

Personalmangel und der Rückgang von Fällen ebenso auswirken wie im somatischen

Bereich.

Immer noch steht das Versprechen von Ex-Gesundheitsminister Spahn im Raum, dass

kein Krankenhaus aufgrund der Corona bedingten Belastungen wirtschaftliche

Nachteile erleiden soll. Wird sich Minister Lauterbach daran halten?

Dazu gehört für die Krankenhäuser auch die Einlösung der Zusage eines

auskömmlichen Ganzjahreserlösausgleichs für die Jahre 2021 und 2022.

Vergleichsmaßstab für diese Ausgleiche ist die Belegungs- und Erlössituation

des Jahres 2019, dem letzten „normalen“ Jahr vor der Pandemie. Die

Rechtsverordnung zur Regelung der Ausgleiche sieht nach wie vor eine 2%-ige

Selbstbeteiligung der Kliniken vor. „Diese zwei Prozent – bei einem Budget von

50 Mio. Euro ist dies 1 Mio. Euro – können vielerorts den Unterschied zwischen

einem ausgeglichenen Geschäftsergebnis und einem Defizit des Krankenhauses

ausmachen und dazu beitragen, die Arbeitsplätze in den Kliniken zu erhalten“,

so der KGMV-Geschäftsführer.

„Der Rettungsschirm muss die Liquidität aller Krankenhäuser durch auskömmliche

Ausgleichszahlungen kurzfristig erhalten, finanzielle Sicherheit für die

Krisenjahre und weniger Bürokratie und Dokumentation sowie flexiblen

Personaleinsatz ermöglichen, sonst wird zerstört, was schwer wieder aufzubauen

ist,“ fasst Borchmann zusammen.

Quelle: Medienaussendung, 21.04.2022