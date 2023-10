Versorgungsforschung: Innovationsausschuss veröffentlicht drei neue Förderbekanntmachungen (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat auf seiner Website drei neue Förderbekanntmachungen zur Versorgungsforschung veröffentlicht, auf die sich Interessierte mit Projekten bewerben können. Eine

der Förderbekanntmachungen ist themenoffen, die andere themenspezifisch

ausgestaltet. Außerdem können Projekte zur Entwicklung oder Weiterentwicklung

ausgewählter medizinischer Leitlinien eingereicht werden, für die in der

Versorgung besonderer Bedarf besteht.

Zur themenspezifischen Förderbekanntmachung brachten erstmals Akteure des

Gesundheitswesens, die nicht dem Innovationsausschuss angehören, über ein

Konsultationsverfahren Vorschläge für Themen und Förderkriterien ein.

Die themenspezifische Förderung umfasst folgende Schwerpunkte:

Versorgungsforschung zu Erkenntnissen im Umgang mit Pandemien

Patient Journey in der Versorgung

Sektorenübergreifende und ambulante PROMs/PREMs

Altersmedizin

Komplexitätsreduktion administrativer Aufgaben in der Versorgung

Prävention stärken

Hygienemaßnahmen in der ambulanten Versorgung

Nutzung und Vertrauenswürdigkeit von KI-​Anwendungen in der Versorgung

Die Einreichungsfrist für vollständige Anträge zum themenoffenen und

themenspezifischen Bereich endet am 9. Februar 2021 um 12.00 Uhr. Anträge

können ausschließlich in elektronischer Form über das Internetportal des

beauftragten Projektträgers, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.

(DLR), abgegeben werden.

Entwicklung oder Weiterentwicklung von medizinischen Leitlinien, für die in der

Versorgung besonderer Bedarf besteht

Die Schwerpunkte für die Entwicklung und Weiterentwicklung von Leitlinien legte

das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) fest:

Versorgung bei seltenen Krankheiten

Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und komplexem

Behandlungsbedarf

Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten, insbesondere zur Stärkung

der sachgerechten Antibiotikatherapie und zur Eindämmung antimikrobieller

Resistenzen

Die Einreichungsfrist für vollständige Anträge für Projekte zu medizinischen

Leitlinien endet am 12. Januar 2021 um 12.00 Uhr. Anträge können ausschließlich

in elektronischer Form über das Internetportal des beauftragten Projektträgers,

das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), abgegeben werden.

Informationsveranstaltung zur Erstellung und Einreichung von Anträgen

Der DLR Projektträger bietet eine Informationsveranstaltung zu den heutigen

Förderbekanntmachungen in Form eines Web-​Seminars an. Das voraussichtlich

einstündige Web-​Seminar findet am 24. November 2020 um 11.00 Uhr statt. Der

Schwerpunkt liegt auf der Erstellung und Einreichung von Anträgen zu den

genannten Förderbekanntmachungen.

Nähere Informationen zu den Förderbekanntmachungen sowie zu den formalen und

inhaltlichen Anforderungen, die an die Anträge gestellt werden, sind auf der

Website des Innovationsausschusses in den zur jeweiligen Bekanntmachung

veröffentlichten Leitfäden sowie in den Allgemeinen Nebenbestimmungen zu

finden.

Hintergrund

Mit dem GKV-​Versorgungsstärkungsgesetz erhielt der G-BA 2016 den Auftrag, z.

B. Versorgungsforschungsprojekte zu fördern, mit deren Erkenntnissen die

bestehenden medizinischen Behandlungen und Leistungen der gesetzlichen

Krankenversicherung verbessert werden. Die Versorgungsforschung untersucht

dabei Strukturen und Prozesse des Gesundheitssystems unter Alltagsbedingungen.

Forschungsgegenstand können zum Beispiel die Verordnung von Arznei-​, Hilfs-​

und Heilmitteln genauso wie die Versorgungsqualität mit diagnostischen und

therapeutischen Methoden sein. Übergeordnetes Ziel ist eine qualitative

Weiterentwicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung in

Deutschland.

Die Bundesregierung hat zu diesem Zweck einen Innovationsfonds aufgelegt. Die

zur Verfügung stehende Fördersumme betrug in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils

300 Millionen Euro jährlich. Mit dem Digitale-​Versorgung-Gesetz (DVG) sinkt

die Summe von 2020 bis 2024 auf 200 Millionen Euro pro Jahr. Von der

Gesamtsumme können 40 Millionen Euro jährlich zur Förderung von Projekten im

Bereich der Versorgungsforschung eingesetzt werden. Mindestens 5 Millionen Euro

davon wiederum sollen für die Entwicklung oder Weiterentwicklung ausgewählter

medizinischer Leitlinien aufgewendet werden.

Die Mittel für den Fonds werden von den gesetzlichen Krankenkassen und aus dem

Gesundheitsfonds getragen. Die Finanzmittel des Innovationsfonds verwaltet das

Bundesamt für Soziale Sicherung.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 12.10.2020