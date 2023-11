Verunglimpfung der Arbeit in MVZ einstellen

Ärzte, die als Angestellte in MVZ mit Kapitalpartnern arbeiten, wehren sich gegen Verunglimpfung ihrer Arbeit (Offener Brief).

Berlin – Ärztinnen und Ärzte in medizinischen Versorgungszentren (MVZ) mit Kapitalpartnern weisen gegen sie in den vergangenen Wochen öffentlich erhobene Vorwürfe entschieden zurück. „Es wurden zum Teil von Vertreterinnen und Vertretern der ärztlichen Selbstverwaltung pauschale Vorwürfe gegen MVZ mit Kapitalpartnern erhoben, die nicht im Geringsten mit Fakten belegt werden

können“, heißt es in einem offenen Brief von 90 Ärztinnen und Ärzten in

leitender Funktion in MVZ mit Kapitalpartnern. Dies betreffe Anschuldigungen

wie etwa eine bewusst schlechtere Versorgung der Patientinnen und Patienten,

schlechtere Arbeit und ein geringeres Berufsethos der Ärztinnen und Ärzte in

MVZ-Gruppen, so das Schreiben an den Vorstand und das Präsidium der der

Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). „Als

ärztliche Leiterinnen und Leiter in MVZ, die zu Betreibergesellschaften mit

privaten Kapitalpartnern gehören, sind wir über diese Vorwürfe durch

Repräsentantinnen und Repräsentanten unserer Standesvertretungen sehr

irritiert.“ Sie fordern daher, dass sich KBV und Bundesärztekammer gegen die

Verunglimpfung einsetzen und diese einstellen.

Arbeit in MVZ sach- und fachgerecht – gemäß gesetzlichem Auftrag

In ihrem offenen Brief weisen die ärztlichen Leitungen medizinischer MVZ mit

Kapitalpartnern auf die bewährte und hervorragende Arbeit ihrer Kolleginnen und

Kollegen hin. Dies zeigten auch die ständig steigenden Zahlen von Patientinnen

und Patienten, die sich in diesen Praxen gut aufgehoben fühlten. Gemäß

gesetzlichem Auftrag müssten die ärztlichen Leiterinnen und Leiter

sicherstellen, dass die medizinischen Abläufe sach- und fachgerecht erfolgten.

„Wir stehen somit dafür ein, dass die ärztliche Unabhängigkeit in medizinischen

Entscheidungen gewahrt ist – unabhängig davon, ob der Träger oder Inhaber des

MVZ eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten, ein Krankenhaus oder eine

Beteiligungsgesellschaft ist. Wir verwahren uns gegen Äußerungen, die den

Anschein erwecken, wir würden dieser Aufgabe nicht nachkommen“, heißt es in dem

offenen Brief. Außerdem stellten die Arbeitsverträge von Angestellten in MVZ

bereits nach geltendem Recht sicher, dass „alle Ärztinnen und Ärzte

weisungsfrei ihrer Arbeit nachgehen können“.

Gleiche Leidenschaft für Berufsausübung wie in anderen Praxen

Als alleinigen Grund für die Geringschätzung der Arbeit der angestellten

Ärztinnen und Ärzte in den MVZ sehen die ärztlichen Leitungen die Tatsache,

dass sie in einem MVZ in Inhaber- oder Mitinhaberschaft privater Kapitalpartner

tätig seien. Dabei übten die angestellten Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf „mit

gleicher Leidenschaft und Hingabe zu Patientinnen und Patienten aus, wie unsere

Kolleginnen und Kollegen in der Einzelpraxis, der Berufsausübungsgemeinschaft

oder in den Krankenhäusern“. Gegenteilige Aussagen und Anschuldigungen in

Richtung der MVZ mit Kapitalpartnern durch Standesvertretungen sind aus Sicht

der ärztlichen Leitungen unverständlich. Diese seien schließlich Vertretungen

aller (Vertrags-)Ärztinnen und Ärzte. „Lassen Sie uns eine sachliche und

faktenbasierte Diskussion führen. Insbesondere fordern wir Sie auf, sich gegen

eine Verunglimpfung unserer Arbeit einzusetzen – und, falls von Ihnen geäußert,

diese sofort einzustellen“, so der Appell der ärztlichen Leitungen der MVZ mit

Kapitalpartnern. Der Bundesverband der Betreiber medizinischer

Versorgungszentren e. V. (BBMV) unterstützt die in dem offenen Brief geäußerten

Forderungen der ärztlichen Leitungen von MVZ mit Kapitalpartnern. „Es ist nicht

hinnehmbar, dass die ärztliche Tätigkeit der Kolleginnen und Kollegen allein

aufgrund der Organisationsform der Praxen diskreditiert wird“, sagt Sibylle

Stauch-Eckmann, Vorsitzende des BBMV.

Hier finden Sie den offenen Brief: www.bbmv.de/offener-brief

Über den BBMV

Der Bundesverband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren e.V. setzt

sich für eine breite Trägervielfalt und die bestmögliche Versorgungsqualität

für Patientinnen und Patienten im ambulanten Gesundheitssektor ein. Die

Mitglieder betreiben bundesweit Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und

Zweigpraxen und tragen so zur wohnortnahen haus- und fachärztlichen Versorgung

bei. Um diese Investitionen in die Qualität der Gesundheitsversorgung tätigen

zu können, greifen sie auf private Kapitalpartner zurück.

Quelle: Bundesverband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren e.V., 20.10.2022