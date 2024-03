Viele Klinikverantwortliche sprechen sich für die Einführung eines bedarfsorientierten Bemessungssystems aus - Bayerns Krankenhäuser gegen bürokratische Pflegepersonaluntergrenzen (Bayerische Krankenhausgesellschaft).

Das Deutsche Krankenhausinstitut e. V. (DKI) veröffentlichte Ende Dezember das Ergebnis des aktuellen Krankenhaus-Barometers. In einer repräsentativen Befragung votierten 63 % der Krankenhausvertreter in Deutschland für ein verbindliches Instrument zur Ermittlung des patientenorientierten Pflegepersonalbedarfs

anstelle der derzeit geltenden Pflegepersonaluntergrenzen.

„Auch die Verantwortlichen in den bayerischen Krankenhäusern lehnen

Personalvorgaben grundsätzlich nicht ab, sie müssen aber die Vielfalt der

Kliniken und die unterschiedlichen Organisationsformen berücksichtigen“ fordert

der Geschäftsführer der bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) Roland

Engehausen.

Die überwiegende Mehrheit der bayerischen Krankenhausgeschäftsführer bestätigen

diese Einschätzung immer wieder. „Die starren Vorgaben der

Pflegepersonaluntergrenzen unterbinden jeglichen Handlungsspielraum und führen

zu fatalen Auswirkungen wie Bettensperrungen und Patientenabweisungen“ so fasst

Maria Schwaiberger, BKG-Geschäftsbereichsleiterin Krankenhauspersonal, die

Rückmeldungen aus den bayerischen Krankenhäusern zusammen.

Um die Pflegepersonaluntergrenzen einzuhalten, musste lt. DKI bereits 2019

jedes zweite Krankenhaus in Deutschland Intensivbetten kurzzeitig schließen.

Ebenso viele berichteten von einer zeitweisen Abmeldung einzelner

Krankenhausabteilungen von der Notfallversorgung aufgrund von Unterschreitungen

der Mindestpersonalbesetzungen.

„In der aktuell kritischen Situation wegen der coronabedingt weiter hohen

Anzahl an Patienten, die insbesondere auch in bayerischen Krankenhäusern zu

verzeichnen sind, entstehen dadurch vermeidbare Engpässe bei den

Bettenkapazitäten insbesondere in der intensivmedizinischen Versorgung“ fügt

Schwaiberger besorgt an.

Die BKG hatte sich bereits 2018 auf Bundes- und Landesebene dafür eingesetzt,

die in vielen Krankenhäusern angewandte Pflegepersonalregelung (PPR)

weiterzuentwickeln. Zusammen mit der Gewerkschaft ver.di und dem Deutschen

Pflegerat legte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) einen ersten Entwurf

beim Bundesministerium für Gesundheit vor. Dieses Konzept basiert auf dem

innovativen Ansatz einer Pflegepersonalbedarfsermittlung für das gesamte

Krankenhaus.

„Unser Vorschlag wird von der Politik leider weiter nicht beachtet“ beklagt der

BKG-Geschäftsführer. „Die erneute Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf

weitere Fachbereiche jetzt inmitten der Pandemiebewältigung und auch danach ist

der falsche Weg.“

Die BKG appelliert eindringlich an die politisch Verantwortlichen aller

Parteien, sich für eine Form der Personalbemessung einzusetzen, die auf dem

krankenhausindividuellen Bedarf an Pflegenden beruht.

Von 18. Januar bis 4. Februar erläutert die BKG zusammen mit den

Krankenhausgeschäftsführern bei ihren virtuellen Jahresauftaktgesprächen für

alle sieben bayerische Bezirke zahlreichen Bundestagsabgeordneten dieses und

weitere drängende Probleme in den bayerischen Kliniken.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patienten werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatienten. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

(Stand: 01/2021; Quelle: Statistisches Bundesamt Destatis sowie BKG)

Quelle: Bayerische Krankenhausgesellschaft, 13.01.2021