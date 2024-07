VKD fordert sofortigen Rettungsschirm 3.0 (Presseemitteilung).

Kick-Start für die Bundesregierung, Kick-Start auch für den neuen Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach. Die schwierige Situation vieler Krankenhäuser – großer wie kleiner – erfordert schnelles Handeln. Wir brauchen einen Rettungsschirm 3.0 jetzt! fordern die Mitglieder des Präsidiums des

Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) in ihrer heutigen Videokonferenz.

Die Zahl der Corona-Patienten steige, die vierte Pandemiewelle ist in den

Kliniken angekommen. „Erneut werden teils erhebliche Bettenkapazitäten für

Corona-Patienten freigehalten und planbare Leistungen, die für die

wirtschaftliche Sicherung der Kliniken unentbehrlich sind, verschoben“, so

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings. In Süd-Brandenburg brennt die Luft, Patienten

werden in Berliner Häuser gebracht. In Baden-Württemberg wurden schon Ende

November Intensivpatienten etwa aus Karlsruhe nach Rheinland-Pfalz und ins

Saarland gebracht. Aus Bayern werden schwerkrankte Corona-Patienten nach

Nordrhein-Westfalen geflogen. Die Landeskrankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz

warnt: Fast zwei Drittel der Krankenhäuser im Bundesland erwarten ein Defizit

für 2021.

„Nicht überall ist die Lage gleich schwierig, aber sie spitzt sich zu“, mahnt

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings. „Wir brauchen – und das hat unser Verband

schon Mitte November gefordert – wieder Regelungen, die uns diese ohnehin

schwere Zeit wirtschaftlich überstehen lassen.“

Dazu gehören aus Sicht des VKD Nachbesserungen beim Ganzjahreserlösausgleich

2021, der auch die ambulanten Leistungen umfasst und den Krankenhäusern eine

auskömmliche Finanzierung ermöglicht. „Die Kliniken benötigen dringend

unbürokratische Liquiditätshilfen und kostendeckende Ausgleichszahlungen. Die

Pandemie wird die Kliniken auch 2022 weiter belasten. Daher ist eine

Verlängerung des nachgebesserten Ganzjahreserlösausgleich auch für das kommende

Jahr erforderlich“, so Dr. Düllings. Außerdem notwendig sind Regelungen zur

Verringerung der Bürokratie, der Dokumentationspflichten und für einen

flexiblen Personaleinsatz. Das war ja auch bereits in den ersten Monaten der

Pandemie schon möglich.

Die neue Bundesregierung muss nun schnell tätig werden, so die Forderung der

Mitglieder des VKD-Präsidiums, die alle Geschäftsführer von Krankenhäusern

sind. „Wir brauchen eine Absicherung unserer Budgets. Geschieht das nicht

zeitnah, stehen gegebenenfalls ganze Standorte auf der Kippe“. Die Meldungen

dazu nehmen in den Medien aktuell zu.

Quelle: Presseemitteilung, 09.12.2021