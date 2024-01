VKD-Vorstand verständigte sich über die Lage der Krankenhäuser in den Bundesländern (Pressemitteilung).

Die Lage ist angespannt, aber bisher in den Krankenhäusernzu bewältigen. Außerdem übernehmen Rehabilitationskliniken inzwischen auch Akutpatienten. Zufrieden ist man mit dem für die Krankenhäuser und Rehakliniken aufgespannten Schutzschirm im VKD-Vorstand allerdings nicht. Denn ein erheblicher Teil der Kosten wird nicht finanziert.

Versorgung mit Schutzkleidung nach wie vor sehr kritisch

Berlin, den 3. April 2020. Die Lage ist angespannt, aber bisher in den

Krankenhäusernzu bewältigen. In vielen Kliniken wurde die Zahl der

Intensivbetten erheblich vergrößert, teilweise um das Doppelte der bisherigen

Zahl, planbare Behandlungen wurden abgesagt, so dass Kapazitäten für

Corona-Patienten frei sind. Außerdem übernehmen Rehabilitationskliniken

inzwischen auch Akutpatienten. In den meisten Häusern sind derzeit nur noch 50

Prozent der Betten belegt und damit frei für Corona-Patienten. Über die

aktuelle Situation in den Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken und zu

Kliniken gehörenden Pflegeheimen ihrer Mitglieder tauschten sich gestern die

Vorstände der VKD-Landesgruppen im Rahmen einer Telefonkonferenz aus.

“Fehlende Beatmungsgeräte konnten nur zum Teil neu beschafft werden. Durch

Geräte aus anderen Bereichen, auch bereits ausgemusterte Geräte, wurden die

Zahlen zum Teil aufgestockt. Dadurch hat sich die Lage inzwischen etwas

entspannt“, so VKD-Präsident Dr. Josef Düllings. Nicht vergessen werden dürfe,

dass für die aufgestockten Intensivkapazitäten auch immer das nötige Personal

da sein müsse.

Nochmals prekärer ist die Lage in den Einrichtungen der ambulanten

Rehabilitation, die vom Schutzschirm ebenso wenig erfasst werden wie die

Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen. Hier muss zwingend nachgesteuert werden.

Als nach wie vor kritisch wird von den meisten die Versorgung mit

Schutzkleidung gesehen. Es sei essenziell, dass Ärzte und Pflegende vor

Ansteckung geschützt werden könnten. Atemschutzmasken reichten nicht und würden

in Krankenhäusern zum Teil rationiert bzw. wiederaufbereitet und erneut

genutzt. Die Kliniken suchten selbst nach Lieferanten, aber bei einigen sei die

Lage so prekär, dass sie die Versorgung in absehbarer Zeit drosseln müssten –

gerade dann, wenn vielleicht die erwartete große Zahl an Patienten käme.

Zentral geliefertes Material komme nur schleppend und in ungenügenden

Stückzahlen an.

Hier sehe man insbesondere die Länder in der Pflicht, die rechtlich den

Sicherstellungsauftrag für die stationäre Versorgung hätten, diesen in der

aktuellen Krise aber nicht erfüllen könnten. Nach der Krise müsse zwingend eine

versorgungspolitische Bilanz gezogen werden - zum Investitionsniveau, zur

Ausstattung, Medizintechnik und Personalvorhaltung der Krankenhäuser und zu

Pandemieplänen, die offenbar nur auf dem Papier stünden. Gesundheitsämter und

regionale Bezirksstellen kassenärztlicher Vereinigungen seien an vielen Stellen

überfordert, während die Krankenhäuser das Heft in die Hand genommen hätten und

für die Bevölkerung die Versorgung bislang uneingeschränkt sicherstellten.

„Wenn die Bundesregierung auch erst spät auf die Corona-Pandemie reagiert hat,

so sehen wir inzwischen erhebliche Anstrengungen, gegenzusteuern“, so Dr. Josef

Düllings. Zufrieden ist man mit dem für die Krankenhäuser und Rehakliniken

aufgespannten Schutzschirm im VKD-Vorstand allerdings nicht. Denn ein

erheblicher Teil der Kosten wird nicht finanziert. Budgets müssen dennoch

mühsam ausgehandelt werden. Die Bürokratie bleibt auf hohem Niveau und belastet

vor allem die Ärzte auch in dieser Ausnahmesituation zusätzlich. Der

Medizinische Dienst prüft weiter. Teilweise würden Strukturprüfungen aber nicht

durchgeführt, etwa für die Geriatrie, und in diesem Jahr erbrachte Leistungen

auch nach drei Monaten nicht bezahlt

Für Pflegeheime ist im Corona-Hilfspaket die Übernahme aller Kosten für das

Einrichten von Schleusen, Desinfektion und zusätzliches Personal durch die

Pflegeversicherung zugesagt. Aber auch hier stellt sich die Frage, ob z.B. das

nötige Schutzmaterial überhaupt zu bekommen ist.

Wir brauchen zwingend aber auch einen Ausstiegsplan für die Zeit nach der

Corona-Krise. Beim Weg in die Normalität muss berücksichtigt werden, dass dann

auch die vielen Patienten, deren Behandlungen und Operationen verschoben werden

mussten, in die Kliniken kommen und versorgt werden müssen. Der VKD wird dafür

aus Sicht der Praxis Vorschläge erarbeiten.

Die Krankenhäuser zeigen sich trotz aller Widrigkeiten in der Krise einmal mehr

als Anker der Gesundheitsversorgung. Die zusätzlich in den Rehakliniken

geschaffenen Kapazitäten sieht man im VKD-Vorstand ebenfalls als wichtigen,

notwendigen Teil der Versorgung in der Pandemie. „Unsere Mitarbeiter

arbeiten mit großem Engagement sowie dem angesichts der großen Versorgungslücken

oft notwendigen Erfindergeist an vorderster Front. Es ist schön, wenn die

Bundestagsabgeordneten für sie alle klatschen. Wir hoffen, dass sie nach der

Pandemie aber nicht vergessen, wer hier die Kohlen aus dem Feuer geholt hat –

so das Fazit des Gremiums.

Quelle: Pressemitteilung, 03.04.2020