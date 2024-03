Völlig unzureichender Vorschlag für Investitionsmittel riskiert Zukunft der Krankenhausversorgung (Berliner Krankenhausgesellschaft).

Mit dem Haushaltsentwurf für die Jahre 2022 und 2023 zeigt sich, dass der Berliner Senat die Notwendigkeit ausreichender Investitionen für eine leistungsfähige Krankenhausversorgung nicht erkannt hat. Trotzdem allen in der Pandemie die großen Anforderungen an

krisensichere Krankenhäuser und der dringende Bedarf für gute Arbeitsbedingungen zur Abwendung des sich verschärfenden Fachkräftemangels offensichtlich geworden sind, ist der

Haushaltsbeschluss des Senats das krasse Gegenteil vom angekündigten

„Zukunftsprogramm für Krankenhäuser“. Danach würden die Jahre 2022 und 2023 mit

jeweils rund 150 Millionen Euro sogar noch hinter dem ohnehin schon

unzureichenden Investitionsvolumen des Jahres 2021 inkl. Darlehensmitteln

zurückbleiben.

„Da muss ein gewaltiger Irrtum vorliegen. Das im Koalitionsvertrag versprochene

‚Zukunftsprogramm für Krankenhäuser‘ benötigt Investitionen von 350 Millionen

Euro pro Jahr. Die Krankenhäuser haben den Umfang für diesen Investitionsbedarf

und -anspruch dezidiert nachgewiesen“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der

Berliner Krankenhausgesellschaft. „Kliniken und ihre Beschäftigten haben in der

Pandemie voll geliefert und werden auch bei weiteren Krisen volle Verantwortung

tragen. Nun ist Politik an der Reihe. Das bedeutet, dass endlich ausreichend

Investitionen für moderne Krankenhausinfrastrukturen fließen müssen. Ziel ist,

gemeinsam mit allen Trägern die Gesundheitsversorgung für Berlin durch

Investitionen in Medizintechnik, Bauten und die Digitalisierung

weiterzuentwickeln und damit auch bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Politik hatte sich dafür noch im Wahlkampf solidarisch erklärt. Selbst bei den

Verhandlungen des Koalitionsvertrags wurden Krankenhausinvestitionen zum

‚Flaggschiff‘ ausgerufen. Mit dem gefassten Beschluss gehören die

Klinikinvestitionen aber höchstens in die Kategorie ‚Ruderboot‘. Mit diesem

Beschluss geht das „Zukunftsprogramm“ unter. Stattdessen braucht es eine echte

Klinik-Offensive, die jetzt von den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses auf den

Weg gebracht werden muss“, so Schreiner. „Ein Weniger im Vergleich zu vor der

Krise ist den Krankenhäusern, ihren Beschäftigten und auch der Bevölkerung

nicht vermittelbar.“

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 04.03.2022