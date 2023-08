Vorläufige Finanzergebnisse der Krankenkassen in 2019 (Pressemitteilung, PDF, 224 kB).

Um ihre Rücklagen abzubauen, haben die gesetzlichen Krankenkassen nach den vorläufigen Finanzergebnissen des Jahres 2019 rund 1,5 Milliarden Euro mehr ausgegeben als sie durch Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds erhalten haben. Ihre Finanzreserven beliefen sich Ende 2019 auf rund 19,8 Milliarden Euro. Dies

entspricht im Durchschnitt noch immer knapp einer Monatsausgabe und damit etwa

dem Vierfachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Die aktuellen Zahlen zeigen in die

richtige Richtung: Die Beitragszahler profitieren von niedrigeren

Zusatzbeiträgen, weil Krankenkassen endlich ihre übermäßig hohen Finanzreserven

abbauen. Und gleichzeitig kommen auch die notwendigen Leistungsverbesserungen

bei den Versicherten an.“

Insgesamt stiegen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen im Vergleich zum

Vorjahr um 5,2 Prozent auf 251,9 Mrd. Euro. Die Einnahmen sind im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum bei niedrigeren Zusatzbeiträgen um 3,8 Prozent auf 250,4 Mrd.

Euro gestiegen. Die Zahl der GKV-Versicherten nahm um knapp 0,4 Prozent zu. Bei

der steigenden Veränderungsrate der Ausgaben spiegeln sich auch Mehrausgaben

aus dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz und dem Terminservice- und

Versorgungsgesetz wider, die im Jahr 2019 in Kraft getreten sind.

Im Jahr 2019 lag der durchschnittlich von den Krankenkassen erhobene

Zusatzbeitragssatz bei 1,0 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte niedriger als

im Jahr 2018. Auch nach dem Jahreswechsel 2019/2020 liegt der erhobene

Zusatzbeitragssatz weiterhin stabil bei 1,0 Prozent, während das BMG den zur

Deckung der laufenden Ausgaben erforderlichen durchschnittlichen

Zusatzbeitragssatz auf 1,1 Prozent festgelegt hatte. Somit blieb für 95 Prozent

der GKV-Mitglieder der bislang von ihrer Krankenkasse erhobene

Zusatzbeitragssatz unverändert. Lediglich einige wenige Krankenkassen haben

ihren Zusatzbeitragssatz angehoben oder gesenkt.

Finanzentwicklung nach Krankenkassenarten

Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass alle Krankenkassenarten mit

Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkasse im Jahr 2019 ein Defizit

verzeichneten. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) verbuchten ein

leichtes Minus von rund 121 Mio. Euro, die Ersatzkassen ein Defizit von 859

Mio. Euro, die Betriebskrankenkassen (BKKen) ein Defizit von 295 Mio.

Euro, die Innungskrankenkassen (IKKen) ein Defizit von 231 Mio. Euro und die

knappschaftliche Krankenversicherung ein Defizit von 58 Mio. Euro.

Bei Ersatzkassen und IKKen ist das Defizit jeweils weitgehend auf eine große

Krankenkasse mit hohen Finanzreserven zurückzuführen, die den Zusatzbeitrag für

das Jahr 2019 abgesenkt hatte.

Die landwirtschaftliche Krankenversicherung verbuchte einen Überschuss von 49

Millionen Euro.

Ergebnis des Gesundheitsfonds

Der Gesundheitsfonds erzielte im Jahr 2019 einen Überschuss von rund 550 Mio.

Euro. Damit verfügte der Fonds zum Stichtag 15. Januar 2020 über eine

Liquiditätsreserve von rund 10,2 Mrd. Euro.

Über die günstige Entwicklung der Beitragseinnahmen konnte der Gesundheitsfonds

auch im vergangenen Jahr von der positiven Lohn- und Beschäftigungsentwicklung

profitieren. Die der Beitragsbemessung zugrundeliegenden beitragspflichtigen

Einnahmen stiegen im Jahr 2019 um 4,2. Die Zuwächse bei den Beitragseinnahmen

fielen mit einem Anstieg von 3,8 Prozent geringer aus, da der durchschnittliche

Zusatzbeitragssatz im Vergleich zum Jahr 2018 niedriger war.

Veränderungsraten bei den Ausgaben

Die Leistungsausgaben der Krankenkassen stiegen um 5,6 Prozent, die

Verwaltungskosten gingen hingegen um 1,9 Prozent zurück. Bei der Interpretation

der vorläufigen Finanzergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Ausgaben in

einigen Leistungsbereichen noch von Schätzungen und Verpflichtungsbuchungen

geprägt sind, da vollständige Abrechnungsdaten noch nicht vorliegen.

Entwicklungen in den größeren Leistungsbereichen

Die Ausgaben für Krankenhausbehandlung sind im Jahr 2019 um 3,9 Prozent und

damit deutlich stärker gestiegen als in den beiden vorangegangenen Jahren. Die

Krankenhäuser erhielten damit allein von den gesetzlichen Krankenkassen ca. 3

Mrd. Euro mehr als in 2018. Neben den Erhöhungen der Landesbasisfallwerte von

gut 2,6 Prozent haben sich hier auch Verbesserungen aus dem

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz ausgewirkt.

Die Arzneimittelausgaben stiegen um 5,6 Prozent. Die Entwicklungen im Bereich

innovativer Arzneimittel spielen auch weiterhin eine zentrale Rolle. Die

Krankenkassen wurden durch deutliche Zuwächse (+11,2 Prozent) bei

Rabattvereinbarungen mit pharmazeutischen Unternehmern entlastet. Hohe

Zuwachsraten von 17,5 Prozent gab es bei den Ausgaben für Schutzimpfungen.

Im Bereich der vertragsärztlichen Vergütung stiegen die Ausgaben um rund 4,0

Prozent. Deutliche Steigerungsraten gab es dabei bei Hochschulambulanzen (+9,5

Prozent) und spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (+15,1 Prozent).

Deutlich überproportional haben sich die Ausgaben für Heilmittel (+15,1

Prozent) entwickelt. Hier gab es in allen Leistungsbereichen

(Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen) zweistellige

Zuwachsraten. Bei Heilmitteln machen sich vor allem die vom Gesetzgeber

schrittweise vorgegebenen Honorarsteigerungen bemerkbar, die zu einer

wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der

Heilmittelerbringer beitragen. Seit Mitte 2019 gibt es hier bundeseinheitliche

Preise auf Basis der jeweils höchsten im Bundesgebiet zwischen Krankenkassen

und Heilmittelerbringern vereinbarten Preise.

Die Ausgabenzuwächse für Krankengeld lagen mit einer in dieser Höhe

unerwarteten Veränderungsrate von 10,1 Prozent in 2019 erstmals seit zehn

Jahren wieder im zweistelligen Bereich.

Der Rückgang der Verwaltungskosten um 1,9 Prozent ist weitgehend auf eine im

Vergleich zum Vorjahr geringere Bildung von Alterungsrückstellungen sowie auf

einen deutlichen Anstieg der von anderen Sozialversicherungsträgern erstatteten

Verwaltungskosten zurückzuführen.

Die endgültigen Finanzergebnisse des Jahres 2019 sowie erste Quartalsdaten für

das Jahr 2020 liegen Mitte Juni vor.

Quelle: Pressemitteilung, 06.03.2020