Vorschläge der Krankenhaus-Kommission: Versorgung nicht verbessert, Abrechnungschaos vorprogrammiert

GKV-Spitzenverband zu Vorschlägen der Krankenhaus-Kommission: Probleme der Krankenhäuser haben Ursache zu großem Teil in nicht bedarfsgerechten Strukturen (Presse-Statement).

„Mehrausgaben, ohne dass Patientinnen und Patienten strukturell besser versorgt werden würden“, so lautet die Bewertung der jüngsten Empfehlungen der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung durch Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband, im Gespräch

mit Klinik Markt inside. Am 22. September 2022 hatte die Regierungskommission den Ansatz Tagesbehandlungen im Krankenhaus zur kurzfristigen Entlastung der

Krankenhäuser und des Gesundheitswesens vorgelegt.

Gemeinsame Analyse, unterschiedliche Schlussfolgerungen

„Wir teilen die Analyse“, so Stoff-Ahnis zu Klinik Markt inside, „dass in

Deutschland überdurchschnittlich viele vollstationäre Behandlungen durchgeführt

werden – vielfach Fälle, die eigentlich ambulant versorgt werden könnten.

Grundsätzlich begrüßen wir, dass die Ambulantisierung ausgebaut werden soll.

Viel wichtiger wäre es aber, unnötige Krankenhausaufenthalte generell zu

vermeiden, statt in Einzelfällen lediglich auf unnötige Übernachtungen im

Krankenhaus zu verzichten. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es schon gar

nicht nachvollziehbar, dass bei sämtlichen Krankenhausbehandlungen auf

Übernachtungen verzichtet werden könnte. Vielmehr ist es sinnvoll, für

geeignete Leistungsbereiche gezielt eine tatsächlich ambulante

Behandlungsmöglichkeit zu schaffen.“

Ambulantisierung jetzt voranbringen

Die Ambulantisierung müsse ganz klar gestärkt werden, betont Stoff-Ahnis in dem

Gespräch: „An erster Stelle wollen wir den Katalog ambulant durchführbarer

Operationen (AOP-Katalog) erweitern - verbunden mit der Einführung einer für

Krankenhäuser und die Vertragsärzteschaft gleichermaßen nach Schweregraden

adjustierten Vergütung für Betreuungsfälle von bis zu 24 Stunden. Daran

arbeiten wir bereits intensiv mit den Vertragspartnern der gemeinsamen

Selbstverwaltung. Die damit einhergehende Stärkung der Ambulantisierung wird

durch die Regierungskommission gänzlich ausgeblendet, obwohl damit erhebliches

Entlastungspotenzial für Krankenhäuser, Ärzteschaft und Pflegepersonal

einhergeht.“

Probleme liegen tiefer

„Natürlich haben wir vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftspolitischen

Herausforderungen Verständnis für die angespannte Situation in den

Krankenhäusern“, hebt Stoff-Ahnis in dem Interview hervor. „Wir dürfen aber

trotz der aktuellen ernsten Lage nicht vergessen, woher die Probleme ursächlich

kommen und wie sie langfristig zu lösen sind. Die Probleme der Krankenhäuser

haben ihre Ursache zu großem Teil in nicht bedarfsgerechten Strukturen. Rund 40

Prozent der Krankenhausbetten werden mittlerweile regelmäßig nicht benötigt.

Viele kleine Kliniken, gerade in Ballungsgebieten, binden Geld und Personal,

obwohl sie für die gute Versorgung der Bevölkerung nicht mehr in dieser Form

benötigt werden. Die Politik muss deshalb endlich Rahmenbedingungen für

konkreten, bedarfsgerechten Strukturwandel schaffen.“

Quelle: Presse-Statement, 12.10.2022