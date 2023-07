Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) im Amt bestätigt (Pressemitteilung).

Der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig Herrn Bernd Decker aus Mainz in seinem Amt bestätigt und als Vorsitzenden für die Amtsperiode 2020 bis 2021 gewählt. Herr

Decker hatte dieses Amt bereits 2018 und 2019 wahrgenommen. Der 60-jährige

Betriebswirt ist seit 2012 Geschäftsführer der DRK Trägergesellschaft Süd-West und

zugleich Geschäftsführer der DRK Krankenhaus GmbH Rheinland-Pfalz und

Saarland. Herr Decker ist seit 1984 im Krankenhausbereich tätig und sowohl auf

Bundes- als auch auf Landesebene ehrenamtlich engagiert. So ist er z.B. Mitglied

des Vorstandes im Verband der Krankenhausdirektoren Rheinland-Pfalz/Saarland,

Schatzmeister des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands und Mitglied

im Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft sowie in weiteren zahlreichen

Gremien.

Darüber hinaus hat der KGRP-Vorstand auch die bisherigen stellvertretenden

Vorsitzenden, Frau Dr. Birgit Kugel und Herr Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld

einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Dr. Birgit Kugel ist nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Promotion in

Trier seit 1990 Diözesan-Caritasdirektorin im Caritasverband für die Diözese

Trier e.V..

Hans-Ulrich Ihlenfeld ist Jurist und Verwaltungswissenschaftler und seit 2013

Landrat des Landkreises Bad Dürkheim.

Dem Vorstand der KGRP gehören Vertreterinnen und Vertreter der

Mitgliedsverbände und der Krankenhäuser an, die die Vielfalt der

Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz repräsentieren. So sind Kommunen

(Städtetag und Landkreistag) ebenso vertreten wie die freigemeinnützigen Träger

(Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz, Der Paritätische Wohlfahrtsverband), die

Privatkliniken sowie die Universitätsmedizin Mainz, das Landeskrankenhaus (AöR)

sowie das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie (AdöR).

Die Liste der Vorstandsmitglieder der KGRP finden Sie unter

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 980.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinland-pfälzischen

Krankenhäusern umfassend und qualitativ hochwertig stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich

mehr als 80.000 ambulante Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten

Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

