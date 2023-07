Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) wurde in den Vorstand der International Hospital Federation (IHF) gewählt (DKG).

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß, ist in den Vorstand der International Hospital Federation (IHF) gewählt worden. Die Generalversammlung des Verbandes wählte den 58-Jährigen bereits am 8. November auf dem Weltkrankenhaustag in Barcelona. Im Governing

Council wird er die neue Präsidentin Deborah J. Bowen aus den USA und die

Vize-Präsidentin Dr. Muna A. Tahlak aus Dubai in den kommenden drei Jahren bei

der Leitung des internationalen Interessenverbandes der Krankenhäuser

unterstützen. „Ich freue mich über die neuen Aufgaben im Governing Council der

IHF, und gerade in diesen Zeiten erleben wir, wie wichtig die Zusammenarbeit

der Krankenhäuser auch über Grenzen hinweg ist“, erklärt Dr. Gerald Gaß.

Die IHF vertritt weltweit die Interessen der Krankenhäuser. Die DKG ist seit

vielen Jahren Vollmitglied der IHF und vertritt dort die deutschen

Krankenhausbetreiber. Der Vorstand (Governing Council) umfasst 25 Personen.

Quelle: DKG, 24.11.2021