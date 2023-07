Vorstellung des hessischen Krankenhausplans (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, PDF, 2 MB).

Sozial- und Integrationsminister Kai Klose stellt neuen hessischen Krankenhausplan mit COVID-19-Sonderkapitel vor. Hessens Sozial- und Integrationsminister Kai Klose hat heute den neuen, vom

Kabinett beschlossenen hessischen Krankenhausplan vorgestellt, der den bisher

gültigen aus dem Jahr 2009 ablöst. Der Plan wurde in den vergangenen beiden

Jahren erarbeitet, aus aktuellem Anlass wurde ihm ein Corona-Sonderkapitel

angefügt. „Unser Plan bietet die Grundlage für eine zeitgemäße

Weiterentwicklung der stationären Versorgung für Patientinnen und Patienten.

Das Corona-Sonderkapitel als Teil des Krankenhausplans sorgt zudem dafür, dass

im Bedarfsfall schnell Behandlungsmöglichkeiten für COVID-19-Patientinnen und

-Patienten bereitgestellt werden und zugleich ausreichende

Behandlungsmöglichkeiten für alle anderen dringlichen Fälle zur Verfügung

stehen“, erklärt der Minister. Er hebt hervor, dass der neue Plan im breiten

Konsens mit allen Beteiligten im Krankenhauswesen verabschiedet wurde.

„Im Zentrum des Plans steht das Wohl der Patientinnen und Patienten. Ein Fokus

liegt deshalb auf der Patientengerechtigkeit, die wir der Bedarfsgerechtigkeit

und qualitativen Hochwertigkeit der Behandlung gleichberechtigt an die Seite

stellen: Die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser ist kein Selbstzweck,

sondern soll dem Patientennutzen dienen. Deshalb binden wir auch

Patientenvertreterinnen und -vertreter bei der Weiterentwicklung des

Krankenhauswesens ein.“

Bausteine des Krankenhausplans

Im neuen Krankenhausplan hat die qualitativ hochwertige Versorgung einen

höheren Stellenwert als bisher: „Wir orientieren uns an den vom gemeinsamen

Bundesauschuss beschlossenen planungsrelevanten Indikatoren und den weiteren

Vorgaben des Bundes, etwa zum Notfallstufenkonzept. Damit erreichen wir, dass

sowohl die bundes- wie auch die landesrechtlichen Vorgaben zu einheitlichen

Qualitätsanforderungen zusammengefasst werden“, erläutert der Minister.

Die gute Zusammenarbeit der unterschiedlichen Versorgungsbereiche des

Gesundheitswesens sei ein weiterer wichtiger Punkt des Krankenhausplans, so

Klose weiter. „Wir stärken deshalb den Stellenwert der sektorenübergreifenden

Versorgung: Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung, den Krankenkassen

und der Hessischen Krankenhausgesellschaft diskutieren wir intensiv

sektorenübergreifende Bedarfsfragen und vereinbaren Versorgungsziele sowie

gemeinsame Maßnahmen“, sagt der Sozialminister.

Alle Bürgerinnen und Bürger in Hessen sollen einfachen – und im Notfall sehr

schnellen – Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. „Im Krankenhausplan

2020 haben wir deutlich herausgearbeitet, dass die Hilfsfrist des Hessischen

Rettungsdienstgesetzes von zehn Minuten in Kombination mit den

Erreichbarkeitsvorgaben dazu dient, die Versorgung in der Fläche zu sichern und

den Zeitraum begrenzter medizinischer Versorgung möglichst kurz zu halten.“

Hessens Bevölkerung wird im Durchschnitt immer älter. „Dem demographischen

Wandel tragen wir auch im Krankenhausplan Rechnung, indem wir die geriatrische

Versorgung verstärkt in den Fokus nehmen, um für die zunehmende Zahl älterer

Patientinnen und Patienten mit ihrem spezifischen Behandlungsbedarf möglichst

optimal vorbereitet zu sein. Auf der Grundlage des Geriatriekonzepts ist

bereits in den vergangenen Jahren ein schrittweiser Ausbau der

Versorgungsstrukturen erfolgt. Wir behalten auch weiterhin sehr genau im Blick,

ob und wie wir diese weiter anpassen müssen, um Seniorinnen und Senioren gut

medizinisch zu betreuen“, so Klose abschließend.

Quelle: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 17.07.2020