Weiterhin ungerechtfertigte Aufrechnungen bei Schlaganfallbehandlungen - Nicht alle Krankenkassen akzeptieren neue Gesetzeslage und Empfehlungen des Mediationsverfahrens (Klinikverbund Hessen).

Auch nach der Veröffentlichung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes (PpSG) im Bundesanzeiger, den

Ergebnissen des Mediationsverfahrens beim Bundesgesundheitsministerium sowie den Klarstellungen des

Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) gibt es bei abgerechneten

Fällen zur Schlaganfallkomplexbehandlung weiterhin Aufrechnungen von Krankenkassen gegenüber

Krankenhäusern.

„Obwohl das DIMDI klargestellt hat, wie die Voraussetzung bei der Schlaganfallkomplexbehandlung zu

verstehen sind und die betreffenden Krankenhäuser dies auch seit Jahren mit Überprüfung durch den

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung erfüllen, erhebt eine Krankenkasse bei unseren

Mitgliedshäusern weiterhin Rückforderungen und kündigt die Aufrechnung an,“ erklärt Reinhard Schaffert,

Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen e. V.

Im Rahmen des PpSG wurde geregelt, dass hinsichtlich der Definition von kodierbaren

Krankenhausleistungen (OPS) wie der Schlaganfallkomplexbehandlung das DIMDI auch rückwirkend

Klarstellungen vornehmen kann. Im Juni hatte das Bundessozialgericht (BSG) eine umstrittene

Interpretation der Voraussetzungen der Schlaganfallkomplexbehandlung formuliert und damit eine

Rückforderungswelle der Krankenkassen ausgelöst. Deshalb hat das DIMDI nunmehr eine Klarstellung zu

dieser Leistung veröffentlicht, mit der die Auseinandersetzung beendet werden sollte.

„Damit ignoriert diese Kasse bewusst den gesetzgeberischen Willen und die Empfehlungen der Mediation

beim Bundesgesundheitsministerium,“ so Schaffert weiter, „dies gefährdet die Versorgung der betroffenen

Patienten und ist zudem eine politische Provokation.“

Der Klinikverbund Hessen erwarte nun vom Bundesgesundheitsministerium weitere gesetzgeberische

Maßnahmen, um die Möglichkeiten der einseitigen Aufrechnung durch die Krankenkassen zu beschränken.

Im Klinikverbund Hessen e. V. haben sich nahezu alle hessischen Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft

sowie die hessischen Spitzenverbände der Trägerorganisationen (Hessischer Landkreistag, Hessischer Städtetag und

Hessischer Städte- und Gemeindebund) zusammengeschlossen. Die Kliniken des Klinikverbunds Hessen e. V. erbringen

eine wohnortnahe qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung ebenso wie Spitzenmedizin in klinischen Zentren für

über 50% der Patientinnen und Patienten in Hessen.

Der Klinikverbund Hessen e. V. vertritt die Interessen der öffentlich-rechtlich getragenen Krankenhäuser im Sinne

einer an der Daseinsvorsorge der Menschen in Hessen ausgerichteten Gesundheitspolitik gegenüber Öffentlichkeit

und Politik.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 19.12.2018