Weniger Bürokratie, schnellere Digitalisierung - Arbeitsbedingungen im Krankenhaus verbessern (DKG).

Angesichts der Ergebnisse der neuesten Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die Arbeitssituation aller Beschäftigten in den Kliniken umgehend zu verbessern. Die Umfrage des Marburger Bundes verdeutlicht die extremen Belastungen, unter denen die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken stehen, und dies nicht erst seit zwei Jahren. Das betrifft nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Pflegekräfte und andere Beschäftigte im Haus. Es ist absolut

unabdingbar, dass wir die Situation für alle Mitarbeitenden umgehend und

schnellstmöglich verbessern. Dazu sind die Kliniken alleine aber gar nicht in

der Lage. „Wir brauchen echte mutige Reformschritte und verbesserte

Rahmenbedingungen für die Arbeit im Krankenhaus. Die Struktur- und

Finanzierungsreform und ein Projekt zur durchgreifenden Entbürokratisierung der

Arbeit im Krankenhaus müssen schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden. Die

Ergebnisse der Umfrage sind absolut nachvollziehbar und sie sind auch ein

Ergebnis eines mehr als zehnjährigen Prozesses, in dem die Kontrollbürokratie

und die Misstrauenskultur als Instrument des kalten Strukturwandels genutzt

werden. Und auch unter der neuen Bundesregierung zeigt sich hier keine

Änderung“, erklärt der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß.

Dass die Krankenhaus-Beschäftigten auch unter den Bedingungen des

Fachkräftemangels außerordentlich engagiert sind, zeigt die Akzeptanz von

Mehrarbeit weit über das normale Maß hinaus. Wach rütteln sollten uns die

Antworten der Ärztinnen und Ärzte zu den Themen Bürokratie und Digitalisierung.

So steigt die Belastung durch bürokratische und medizinisch oft unnötige

Arbeiten kontinuierlich auf ein mittlerweile nicht mehr akzeptables Maß an.

Hier kann die Politik sogar kurzfristig für spürbare Entlastung sorgen und der

Kontroll- und Misstrauensbürokratie ein Ende setzen. Auch die schleppende

Digitalisierung erschwert den Ärztinnen und Ärzten weiter die Arbeit. Um hier

endlich spürbar voranzukommen, benötigen die Krankenhäuser die entsprechenden

Investitionsmittel.

„Wir können Ärztinnen und Ärzte genau wie Pflegekräfte nicht mehr stundenlang

mit Bürokratiearbeiten belasten, die einzig der Kontrollmacht der Kassen

dienen. Diese Arbeiten frustrieren nicht nur unsere hochqualifizierten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier geht uns auch wertvolle Arbeitskraft

verloren, die dringend im OP und am Krankenbett gebraucht wird. Entwickelt sich

die Bürokratie-Belastung weiter im selben Maß, werden Ärztinnen und Ärzte in

wenigen Jahren den größten Teil ihres Arbeitstages mit Akten verbringen. Hier

muss die Politik dringend eingreifen und diese Entwicklung stoppen“, erklärt

Gaß.

Quelle: DKG, 11.08.2022