Wenn nicht jetzt, wann dann? Notwendige Aussetzung der Krankenkassen- und MDK-Prüfungen für das erste Halbjahr 2020 Mögliche Mobilisierung von ärztlichem und pflegerischem Potential in den Zeiten der Corona-Krise Eine Aussetzung der Krankenkassen- und MDK-Prüfungen zumindest für das erste Halbjahr 2020 ist dringend notwendig, um die benötigte

Arbeitskraft der Ärztinnen und Ärzte sowie der Pflegekräfte im Gesundheitswesen nicht weiter für unnötigen

bürokratischen Aufwand zu verschwenden!

Zudem besteht die Möglichkeit, zigtausende Ärztinnen, Ärzte und ausgebildete

Pflegekräfte, die heute in der Verwaltung der Krankenhäuser, der Krankenkassen

und beim MDK gebunden sind, kurzfristig für die Versorgung von Patienten zu

rekrutieren.

- Angesichts der Corona-Pandemie und der in den nächsten Wochen bevorstehenden

übermenschlichen Beanspruchung aller Mitarbeiter/-innen im

Gesundheitswesen ist es jetzt dringend erforderlich, die notwendigen Vorbereitungen

zu treffen.

- Da die Bundesregierung alle Kliniken ab heute auffordert, auf nicht notwendige

Operationen und Behandlungen zu verzichten, um Intensiv- und Stationskapazitäten

für den Ernstfall vorzuhalten, wäre es unverantwortlich

und falsch, die Prüfung der Krankenhausabrechnung mit demselben bürokratischen

Aufwand weiter fortzuführen wie bisher. Wir stehen vor einer

Ausnahmesituation!

- Die Bundesregierung ist bereit, erhebliche finanzielle Mittel zur Bekämpfung

der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Bedrohung der Bevölkerung einzusetzen.

Somit wäre es fahrlässig, ungeachtet der aktuellen Situation die

Krankenkassen- und MDK-Prüfungen in diesem Ausmaß weiter fortzuführen!

- Umsicht hat die Bundesregierung bereits bewiesen, in dem sie die Pflegepersonal-

Untergrenzenverordnung ausgesetzt hat. Eine solche Entscheidung

ist nun auch für die Prüfung der Krankenhausabrechnung erforderlich.

- Durch die „Freistellung“ der o. a. Mitarbeiter/-innen aus der Verwaltung,

den Krankenkassen und dem MDK könnten diese – je nach Qualifikation,

Motivation und Bereitschaft – in allen Bereichen der primären Gesundheitsversorgung

und/ oder der absolut notwendigen Administration (Dokumentation/

Arztbriefschreibung/ Ausfüllen von Totenscheinen) zur Verfügung

stehen, damit die vor Ort tätigen Ärzte und Pflegekräfte entlastet werden

können.

- Sollten die Mitarbeiter/-innen der Krankenkassen und des MDK für eine solche

Tätigkeit nicht bereit sein, wäre zumindest durch die Reduktion der

Krankenkassen- und MDK-Anfragen eine Entlastung des Krankenhauspersonals

erzielt.

- Wer angesichts der bevorstehenden Situation nach dem volkswirtschaftlichen

Schaden dieser Aktion fragt, der hat das Problem immer

noch nicht verstanden!

