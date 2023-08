Wichtiger Impuls für die Zukunft der Versorgung - jetzt für Krankenhäuser absichern (Berliner Krankenhausgesellschaft).

Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), das gestern im Bundeskabinett beschlossen wurde, sieht umfangreiche Investitionen vor. Damit setzt das Gesetz einen wichtigen Impuls – bleibt aber bei der finanziellen Umsetzung offen. Das Maßnahmenpaket Zukunftsprogramm Krankenhäuser in Höhe von insgesamt 4,3 Mrd.

Euro ist ein erster notwendiger Schritt und ordentlicher Zuschlag, um die

Investitionslücke bei den Krankenhäusern abzufedern. Der langjährig angestaute

investive Nachholbedarf kann dadurch aber nicht beseitigt werden. Den Berliner

Krankenhäusern werden rund 150 Mio. Euro Bundesmittel (70 %) bereitgestellt, 65

Mio. Euro (30 %) finanzieren die Länder, der Träger oder beide

gemeinschaftlich. Die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) erwartet, dass

eine geplante Kofinanzierung allein von der Landesregierung getragen wird.

„Die Krankenhäuser der Stadt haben in der Pandemie ihre Leistungsfähigkeit und

besondere Rolle für das Gesundheitssystem der Metropole Berlin unter Beweis

gestellt. Das Krankenhauszukunftsgesetz ist angemessen und nötig. Die Kliniken

wollen die Versorgung der Patienten qualitativ hochwertig und sicher für die

Zukunft gestalten. Deshalb sind die Mittel wichtig, um digitale Innovationen

auf den Weg zu bringen“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG.



Neben dem Krankenhauszukunftsfonds sieht das KHZG Finanzierungsregelungen für

die durch Corona

bedingten Erlösausfälle und Mehrkosten der Krankenhäuser vor.

Krankenhausindividuell kann ein Ausgleich mit den Kassen vereinbart werden,

wenn die Erlöse des Jahres 2020 geringer als entsprechende Erlöse aus dem Jahr

2019 sind. Offen bleiben zum jetzigen Zeitpunkt die Höhe des Ausgleichs und die

Kompensation der Erlöse für ambulante Leistungen. Bundeseinheitliche Regelungen

werden bis Ende des Jahres 2020 entwickelt. Durch die Freihaltepauschalen wurde

in einigen Häusern nicht ausreichend gegenfinanziert. Maximalversorgern und

Uniklinika drohen enorme finanzielle Belastungen.

„Wir dürfen nicht vergessen, wie angespannt die Situation der Kliniken bereits

vor der Krise war. Jetzt ist die Lage noch angespannter. Die Länder dürfen sich

nicht ihrer Verantwortung für Investitionsverpflichtungen entziehen. Eine

Kostenbeteiligung durch die Krankenhausträger an Maßnahmen, die ja den

Krankenhäusern gerade jetzt helfen sollen, die Folgen der Corona-Krise zu

überwinden, wäre nicht akzeptabel. Das wäre, als ob sich die Häuser am eigenen

Schopf aus dem Sumpf ziehen sollen. Krankenhäuser müssten selbst

erwirtschaftete Mittel einsetzen. Das will der Gesetzgeber gerade vermeiden“,

so Schreiner.



Die BKG setzt darauf, dass das Land Berlin sich hinter die Krankenhäuser der

Stadt stellt und gerade für die schnelle Umsetzung digitaler Strukturen

umfängliche und dauerhafte Zusagen trifft. Denn diese sind maßgeblich wichtig

für den Wirtschaftsstandort Berlin. „Berlin hat gute und etablierte

Krankenhausstrukturen – da lohnt es sich in die Zukunft zu investieren“, betont

Schreiner.

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 03.09.2020