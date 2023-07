Wirtschaften für Gesundheit: Gesundheitsprämien für Regionen / Forderungskatalog (Stiftung Münch, PDF, 230 kB).

Die Stiftung Münch hat im Jahr 2021 eine Reformkommission eingesetzt, um Vergütungsmodelle für Gesundheitsregionen mit ihren Vor- und Nachteilen zu diskutieren, Überlegungen anzustellen, wie ihre Chancen bei Minimierung ihrer Risiken genutzt werden können

und welche Anforderungen nötig sind, um die Hürden zum Start von Pilotprojekten zu senken. Die Mitglieder der

Reformkommission haben sich dazu auf einen Forderungskatalog verständigt.

Besondere Bedeutung messen die Mitglieder der Kommission der Schaffung von

Pilotregionen mit Gestaltungsfreiheit und Ergebnisorientierung. Dies knüpft an

der Forderung des jüngst veröffentlichen Koalitionsvertrags in Bezug auf die

dort genannten bevölkerungsbezogenen Versorgungsverträge (sog.

Gesundheitsregionen) direkt an. “Wir brauchen mehr Möglichkeiten, um neue

Finanzierungsmodelle zu testen und damit die Effizienz im Gesundheitssystem zu

erhöhen“, so Boris Augurzky, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch, „nur so

können wir die Versorgung nachhaltig und im Sinne der Patienten verbessern und

eine Rationierung von Leistungen verhindern.“

Der Reformkommission gehörten an:

Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer Bundesverband Deutscher Privatkliniken

e.V.

Dr. Isabella Erb-Herrmann, Bevollmächtigte des Vorstandes AOK Hessen

Dr. Helmut Hildebrandt, Geschäftsführer Optimedis AG

Prof. Dr. Jörg Martin, Geschäftsführer Regionale Kliniken Holding RKH GmbH

Ludwigsburg

Dr. Steffi Miroslau, Geschäftsführerin GLG Gesellschaft für Leben und

Gesundheit mbH, Eberswalde

Dominik Walter, Fachbereichsleiter FB Integrierte Gesundheits- und

Versorgungsmodelle, Rhön Klinikum AG

Prof. Dr. Boris Augurzky, Vorstandsvorsitzender Stiftung Münch

Prof. Dr. Andreas Beivers, Leiter wissenschaftliche Projekte Stiftung Münch

und Hochschule Fresenius München

Dr. Benedikt Simon, Harkness Fellow at the Commonwealth Fund

Bereits 2019 hat die Stiftung Münch die Studie „Capitation-Modelle“ im Ausland

– Vorbild für Gesundheitsversorgung in Deutschland?“ veröffentlicht. 2021 wurde

eine Reformkommission ins Leben gerufen, die einen Forderungskatalog erarbeitet

hat, wie die Umsetzung von Vergütungsmodellen für Gesundheitsregionen, sog.

Gesundheitsprämien, in Deutschland gelingen kann.

Im Zentrum steht dabei, die Bildung von Pilotregionen zu ermöglichen. Sie

müssen identifiziert werden und sektorenübergreifende Modelle verfolgen. Die

Krankenkassen der Region müssen verpflichtend beteiligt und ein

Versorgungsbudgets festgelegt werden. Auch muss geregelt werden, dass den

Akteuren nach einer eventuellen Rückkehr aus dem Pilotprojekt keine Nachteile

entstehen.

Weitere Voraussetzungen sind eine Mindestlaufzeit des Projekts von zehn Jahre

und eine gemeinsame Sicherstellung von ambulanter und stationärer Versorgung.

Ausschreibungspflicht der Kassen müssen für die Gesundheitsregion aufgehoben

werden. Die Pilotregionen müssen Gestaltungsfreiheit erhalten und

ergebnisorientiert agieren. Dazu braucht es Qualitätsziele und einen Wettbewerb

zwischen Regionen. Die erreichte Qualität muss gemessen und Missbrauch hart

sanktioniert werden. Um aus den Piloten zu lernen und gegebenenfalls

Anpassungen vorzunehmen, muss eine wissenschaftliche Evaluation erfolgen, was

auch ein Datennutzungsgesetz erforderlich macht.

In Anbetracht des demografischen Wandels und der immer knapper werdenden

finanziellen und personellen Ressourcen bedarf es dringend Änderungen, wenn der

Zugang zu medizinischer, qualitativ hochwertiger Versorgung weiter

gewährleistet werden soll. Ganz entscheidend ist dazu die Hebung von

Effizienzen durch eine gezielte, sektorenübergreifende Versorgung und die

Verlagerung des Fokus weg vom Behandeln von Erkrankungen hin zum Erhalt von

Gesundheit. Damit dies gelingen kann, muss auch die Vergütung neu geregelt

werden. Denn das DRG-System setzt zu wenig Anreize zur Erhöhung der

Systemeffizienz.

WIRTSCHAFTEN FÜR GESUNDHEIT: GESUNDHEITSPRÄMIEN FÜR REGIONEN

Die Arbeit der Reformkommission lesen Sie HIER

Die Stiftung Münch wurde 2014 von Eugen Münch ins Leben gerufen. Das

Stiftungsziel ist es, trotz einer alternden Gesellschaft weiterhin allen

Menschen den Zugang zu nicht rationierter Medizin zu ermöglichen. Als Grundlage

dient das von Eugen Münch entwickelte Konzept der Netzwerkmedizin. Die Stiftung

unterstützt Wissenschaft, Forschung und praxisnahe Arbeiten in der

Gesundheitswirtschaft und fördert den nationalen und internationalen Austausch.

Sie arbeitet unabhängig und stellt ihr Wissen öffentlich zur Verfügung. Den

Vorstand bilden Prof. Dr. Boris Augurzky (Vorsitz), Eugen Münch (stellv.

Vorsitz), Prof. Dr. med. Bernd Griewing und Dr. Christian Zschocke; die

Geschäftsführung liegt bei Annette Kennel.

Quelle: Stiftung Münch, 26.11.2021