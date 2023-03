Wirtschaftliche Schieflage der Kliniken in Niedersachsen verschärft sich rapide

Niedersachsen: Krankenhäuser erwarten 532 Millionen Euro Defizit (Krankenhausgesellschaft Niedersachsen).

Die wirtschaftliche Schieflage der Krankenhäuser in Niedersachsen verschärft

sich rapide. Das geht aus einer aktuellen Blitzumfrage der Niedersächsischen

Krankenhausgesellschaft (NKG) hervor. Demnach erwarten die Kliniken im Jahr

2023 ein Defizit von landesweit 532 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht

dies mehr als einer Verdoppelung. 2022 betrug das Defizit der Kliniken im Land

217 Mio. Euro. 93 Prozent der Krankenhäuser geben an, 2023 kein positives

Jahresergebnis zu erwarten. Als wesentliche Gründe für die immer weiter

auseinanderklaffende Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben nennen die

Krankenhäuser nicht gedeckte Preissteigerungen infolge der hohen Inflation

sowie anhaltend verminderte stationäre Fallzahlen. Zudem kommen die im

vergangenen Jahr von der Bundesregierung zugesagten Energiehilfen aufgrund von

Konstruktionsfehlern vielfach nicht in den Krankenhäusern an. Die NKG fordert

politische Entscheidungsträger in Bund und Land angesichts der

Umfrageergebnisse zu entschlossenem Handeln auf.

„Die vorliegenden Zahlen sind alarmierend. Die Krankenhäuser befinden sich in

einer wirtschaftlich extrem angespannten Lage, die sich weiter zuspitzt. Es ist

sofortige Hilfe erforderlich. Die Kliniken benötigen vor der bundesweit

geplanten Krankenhausreform ein Vorschaltgesetz, das ihre wirtschaftliche Lage

kurzfristig stabilisiert und die strukturelle Unterfinanzierung behebt, bis die

Reform greift“, betont Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der NKG. Mittels

einer solchen gesetzlichen Regelung muss erstens sichergestellt werden, dass in

den Krankenhäusern anfallende Kostensteigerungen künftig vollständig

refinanziert werden. Derzeit sind die Krankenhausvergütungen auf einen

maximalen Preisanstieg im Jahr 2023 von 4,32 Prozent gedeckelt, obwohl die

Inflationsrate deutlich darüber liegt. Zweitens müssen die versprochenen

Entlastungen bei den Energiepreisen schnell und in vollem Umfang ankommen.

Drittens ist dringend eine pragmatische Lösung erforderlich, um Erlöseinbrüche

der Krankenhäuser aufgrund anhaltend niedrigerer Fallzahlen zu kompensieren.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach spricht mittlerweile öffentlich davon,

dass sich die Krankenhäuser „in größter Not“ befinden. Er geht davon aus, dass

viele Kliniken in Insolvenzgefahr geraten werden. Gleichzeitig aber bleiben

wirksame Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung aus. Stattdessen verweist der

Minister regelmäßig auf die geplante Krankenhausreform. Diese wird jedoch erst

in mehreren Jahren eine Wirkung entfalten. So viel Zeit bleibt den

wirtschaftlich schwer angeschlagenen Krankenhäusern nicht.

„Auf die Umsetzung der bundesweiten Krankenhausreform zu warten, ist keine

ernsthafte Option. Abwarten löst nicht die akuten Probleme der Krankenhäuser.

Es vergrößert nur das Risiko, dass für die Versorgung der Bevölkerung wichtige

Krankenhäuser bei Inkrafttreten der Reform schon nicht mehr existieren.

Verantwortlich und vorausschauend wäre es, die Krankenhäuser jetzt

wirtschaftlich abzusichern und auf dieser Grundlage in einen geordneten

Reformprozess zu starten. Ein unkontrolliertes Krankenhaussterben infolge

wirtschaftlicher Not ist das exakte Gegenteil einer planvollen Reform. Daran

kann kein Politiker Interesse haben, dem etwas an einer flächendeckenden und

qualitativ hochwertigen stationären Versorgung gelegen ist“, so Dr. Aldag.

Quelle: Krankenhausgesellschaft Niedersachsen, 23.03.2023