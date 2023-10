Wirtschaftliche Sicherung der Kliniken: Rettungsschirm-Rechtsverordnung sichert Handlungsfähigkeit der Krankenhäuser in der dritten Welle (DKG).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt die Rechtsverordnung zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser. Mit ihr hat das Bundesministerium für Gesundheit den Rettungsschirm für die Krankenhäuser angesichts der dritten Pandemiewelle aufgespannt. Mit den vorgesehenen Maßnahmen können die

Liquidität der Kliniken über das Jahr 2021 gesichert und Erlösausfälle in der

Regelversorgung kompensiert werden. Zentral ist, dass damit die wirtschaftliche

Sicherheit der Kliniken per Rechtsverordnung gewährleistet wird und kein

Krankenhaus Corona-bedingt in Existenznöte geraten muss. Der

Ganzjahreserlösgleich ist die zentrale Maßnahme zur Sicherung. Hier begrüßen

wir, dass das Ministerium den fünfprozentigen Abschlag auf die Referenzbasis

von 2019 deutlich reduziert hat, auch wenn wir einen gänzlichen Verzicht auf

einen solchen Abschlag nach wie vor für sachgerecht halten“, erklärt Dr. Gerald

Gaß, designierter Vorstandsvorsitzender der DKG.

Gerade in Anbetracht der anlaufenden dritten Welle ist das ein gutes und

wichtiges Zeichen für die Kliniken, die sich vollständig auf den Schutz der

Bevölkerung konzentrieren können, ohne dabei Angst vor finanziellen Nachteilen

haben zu müssen. „Die Krankenhäuser begrüßen die vorgesehenen

Liquiditätshilfen, auch wenn diese nicht allen Kliniken Hilfe versprechen. Für

Häuser, die bisher nur kurzzeitig Ausgleichszahlungen erhalten haben und in der

dritten Welle stärker betroffen sind, sollte das Land ergänzend im Rahmen einer

Einzelfallprüfung, unabhängig vom ersten Quartal, Liquiditätshilfen genehmigen

können. Die derzeitige Begrenzung der Liquiditätshilfen bis Ende Mai wird man

im Verlauf der kommenden Wochen angesichts der weiteren Entwicklung der

Pandemie weiter diskutieren müssen. Zentral ist aber die Absicherung über den

Ganzjahreserlösgleich, der die wirtschaftliche Sicherheit der Kliniken bis zum

Jahresende gewährleistet. Der vorgesehene Rettungsschirm ist insgesamt eine

gute politische Entscheidung“, so Gaß.

Quelle: DKG, 29.03.2021