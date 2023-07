Zi-Vorstand äußert sich zu Vorwürfen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (Pressemitteilung).

Die Zahl der Hausbesuche im organisierten Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen ist in der Corona-Krise deutlich gestiegen, in den letzten beiden Märzwochen des Jahres 2020 um ca. 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gleichzeitig ist die Zahl der ambulanten Notfälle, zum Beispiel in den

Bereitschaftsdienstpraxen und in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser, um

ca. 25 Prozent gesunken. Dies geht aus ersten, noch vorläufigen Datenanalysen

des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) auf Basis von

Frühinformationen aus der Abrechnung des 1. Quartals 2020 hervor. Das Zi

reagiert damit auf die gestrige Stellungnahme der Deutschen

Krankenhausgesellschaft (DKG) zu deren Aktivitäten während der Hochphase der

COVID-19-Pandemie.

„Die Aussagen der Deutschen Krankenhausgesellschaft sind mit der Datenlage

nicht vereinbar“, sagte Dr. Dominik von Stillfried, Vorstandsvorsitzender des

Zi. „Einen Ansturm auf die Notfallambulanzen hat es nicht gegeben. Das

Gegenteil ist der Fall. Im Zuge der Corona-Krise war die Bevölkerung sehr

vorsichtig mit Besuchen in den Notfallambulanzen, was zu den erheblichen

Fallzahlrückgängen führte. Dieser Rückgang wurde zum Teil durch den fahrenden

Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen aufgefangen. Auch die

Vorwürfe der DKG, die Praxen hätten für die Versorgung ihrer Patienten nicht

zur Verfügung gestanden, lässt sich auf Basis der Daten nicht bestätigen.

Insbesondere im hausärztlichen und grundversorgenden fachärztlichen Bereich ist

die Zahl der abrechnenden Ärzte in den letzten beiden Märzwochen gegenüber dem

Vorjahr konstant geblieben. Auch wenn insbesondere ältere Patienten die Praxis

seltener aufgesucht haben, standen die Niedergelassenen für die Versorgung zur

Verfügung“, so von Stillfried. Das Zi wird den kompletten Zahlenbericht zur

Veränderung der Inanspruchnahme in der vertragsärztlichen Versorgung im Zuge

der Corona-Krise Ende Juli veröffentlichen.

Quelle: Pressemitteilung, 02.07.2020