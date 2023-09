Zukunft für Kliniken ermöglichen: Mehr Personal - weniger Bürokratie, starke Klinikoffensive und nachhaltige Digitalisierung (Berliner Krankenhausgesellschaft).

Mehr Unterstützung bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels und weniger Bürokratie für mehr Zeit für Patientinnen und Patienten, Fortsetzung der Investitionsoffensive, schnellere Digitalisierung mit moderner Auftragsdatenverarbeitung - dies sind die Kernforderungen

der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG). In einem Positionspapier zur Wahl des Abgeordnetenhauses von Berlin im September 2021 und für die kommende Wahlperiode hat die BKG ihre Forderungen klar gemacht. Die Kliniken leisten

damit einen Beitrag zur Diskussion um die weitere Ausrichtung des stationären

Bereichs, aber auch der gesamten Gesundheitsversorgung in Berlin.

„Wir brauchen jetzt die richtigen Weichenstellungen durch die Politik. Diese

müssen den Weg ebnen in eine moderne medizinische und pflegerische Versorgung

der Zukunft, die Krisen bewältigen, Personal halten und verlässlich

wirtschaften kann. Spätestens seitdem Krankenhäuser auch in Krisenzeiten

gezeigt haben, zu welch Spitzenleistungen sie in der Lage sind, ist den

Berlinerinnen und Berlinern bewusst, dass diese essenziellen Strukturen

gestärkt werden müssen. Dieser laut hörbaren Forderung geben wir mit unserem

Positionspapier eine gut umsetzbare Kontur!“, so Marc Schreiner,

Geschäftsführer der BKG.

„Die enorme Leistungskompetenz der Krankenhäuser stützt sich vor allem auf

hervorragend ausgebildete und hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Stärkung des Fachkräfteangebots wird damit zur grundlegenden Aufgabe, die

in der kommenden Legislaturperiode mit Priorität bearbeitet werden muss. Es hat

sich aber in der Coronavirus-Pandemie auch gezeigt, dass durch weniger

Misstrauen und Bürokratie weiteres Leistungspotenzial freigesetzt werden kann.

Der Bürokratiewahnsinn muss ein Ende haben: Kurieren statt Regulieren! Mit

Hilfe trägerübergreifender Kooperationen zwischen den Kliniken konnte das

Versorgungsangebot in der Stadt stabil gesichert werden. Diese positiven

Erfahrungen gilt es für die künftige Versorgung fruchtbar zu machen“, fordert

Schreiner weiter.

Auch vor der Coronavirus-Pandemie haben sich Fehlentwicklungen bei den

Systemeinstellungen der Krankenhausversorgung abgezeichnet. Sie wurden während

der Pandemie erdrückend deutlich und verlangen nun nach Lösungen. Mit den

„Gesundheitspolitischen Positionen – sicher, nachhaltig, zukunftsorientiert“

formulieren die Träger der Berliner Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ihre

Angebote und Bedarfe für eine umfassende Versorgung der Berlinerinnen und

Berliner auf hohem medizinischem Niveau. Große Aufgaben liegen vor den

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und umfassen neben Versorgungs- und

Finanzierungsfragen auch die Blockbuster Fachkräftesicherung, Digitalisierung,

Bürokratieabbau und Klimawandel. Berliner Kliniken und Pflegeeinrichtungen sind

bereit, sich diesen Herausforderungen zu stellen und sich in Leistungsangebot

und Professionalität immer weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen aus Politik

und Verwaltung sind nun aufgerufen, ihre Unterstützungsangebote zu machen und

die Versorgung der Berliner Bevölkerung für die kommenden Jahre noch stärker

aufzustellen.

Kernforderungen den Krankenhäuser:

1. Versorgung in der wachsenden Metropolregion Berlin durch flexible

Rahmenplanung und Förderung regionaler Netzwerke und Kooperationen

sicherstellen. Stärkere sektorenübergreifende Patientenorientierung und

Einbindung der Krankenhäuser in die ambulante Versorgung sowie starke Rolle bei

der Notfallversorgung organisatorisch und finanziell absichern.

2. Fachkräftemangel beseitigen, u.a. durch Förderung der

Ausbildungskapazitäten, stärkere Beachtung des Qualifikationsmix, Einführung

einer PPR 2.0 statt starrer Pflegeuntergrenzen, Lösung der Probleme mit

Leiharbeit, bessere Arbeitsbedingungen auch durch Bürokratieabbau. Chancen der

Digitalisierung nutzen: Sonderprogramm „Digitales Krankenhaus“, Öffnung für

telemedizinische Leistungen, Auftragsdatenverarbeitung durch Dritte

ermöglichen.

3. Krankenhausleistungen und -personal sachgerecht vergüten,

Berücksichtigung von Vorhaltekosten, Klinikoffensive Berlin weiterentwickeln:

auskömmliche Investitionen für moderne und zukunftsgerechte Strukturen.

Ergänzung durch Bundesprogramme mit Förderschwerpunkten.

4. Qualität und Patientensicherheit stärken. Fachkräftemangel bekämpfen,

insbesondere in der Pflege, Bürokratieabbau einleiten – mehr Zeit für

Patienten. Krisenresilienz stärken und auf den Klimawandel reagieren – Vorsorge

und Versorgung entwickeln.

5. Pflegeeinrichtungen bei ihren zukünftigen Herausforderungen unterstützen.

Finanzierung, Fachkräftesicherung und Digitalisierung möglich machen.

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 26.05.2021