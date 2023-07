Zukunftsprogramm Krankenhäuser: zielgerichtet gestalten statt per Gießkanne verteilen (NKK Dachverband).

Die Betriebskrankenkassen haben einen Vorschlag erarbeitet, wie die Gelder des im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets der Regierungskoalition ebenfalls verabschiedeten Zukunftsprogramms Krankenhäuser sinnvoll verausgabt werden sollten. Wir begrüßen das Zukunftsprogramm Krankenhäuser ausdrücklich, so Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes.

Wichtig ist es aber, dass die Maßnahmen zielgerichtet und nicht mit der

Gießkanne verteilt werden. Außerdem dürfen sich die Förderungen des bereits

bestehenden Programms „Krankenhausstrukturfonds“ mit denen des

„Zukunftsprogramms Krankenhäuser“ nicht widersprechen. Allein wegen der vielen

thematischen Überscheidungen gehören beide Programme harmonisiert“, erklärt

Franz Knieps weiter. Eines der übergeordneten Förderziele soll zu Recht die

Verbesserung der Versorgung über eine bessere digitale Infrastruktur der

Krankenhäuser sein. Der Förderung sollten jedoch international etablierte

Standards zu Grunde liegen, und sie sollte in Teilschritten erfolgen, um der

sehr heterogenen, individuellen Situation der Krankenhäuser und den jeweils

erreichten Digitalisierungs-Niveaus gerecht zu werden. Auf die Agenda gehört

auch die Steigerung der IT-Sicherheit mit entsprechenden Standards sowie die

Nutzbarmachung von Krankenhausdaten für die Forschung. Zukunftsweisende

Versorgung muss stärker ausgestaltet werden Das „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“

nimmt ferner moderne Notfallkapazitäten in den Fokus. „Hier sollten die

Investitionen insbesondere in die digitale Ausstattung von Rettungswagen

fließen. Sie müssen mit telemedizinischen Geräten und Kommunikationsmedien

ausgestattet werden, die mit denen im Krankenhaus korrespondierenden. Dänemark

macht uns seit 2007 vor, wie eine gute, prähospitale Versorgung aussehen kann.

Der Telenotarztdienst in Aachen ist außerdem ein Beispiel für eine

vergleichbare Initiative in Deutschland“, so Franz Knieps. Der Aufbau eines

Verzeichnisses für mehr Transparenz über vorhandene

(Notfall-)Behandlungskapazitäten und der Anschluss der Krankenhäuser an

telemedizinische Notfallnetzwerke sollten weitere, aus Sicht des BKK

Dachverbands förderfähige Maßnahmen sein. „In ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser

gehören außerdem Investitionen zum Aufbau eines digitalen Entlassmanagements,

das die Kommunikationswege und -zeiten zwischen Krankenkasse und Krankenhaus

reduziert. Durch einen digitalen Echtzugriff auf Routinedaten könnte der

Nachsorgebedarf (z. B. Antrag auf Pflegegrad, Hilfsmittelversorgungen,

Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen) einer Patientin oder eines Patienten

schneller mit den Krankenkassen und Leistungserbringern abgestimmt werden“,

erklärt Franz Knieps. „Wir als Betriebskrankenkassen wollen aber auch das

Pflegepersonal entlastet wissen. Digitale Lösungen, wie der Einsatz von

Dokumentations- und Assistenzsystemen, sollten förderfähig sein. Die

elektronische Patientenakte und der Einsatz von mobilen Endgeräten, wie z. B.

Tablets oder Smartphones, können die tägliche Arbeit der Pflegekräfte

erleichtern und beschleunigen. Auch den Einsatz intelligenter und vernetzter

Robotik und Technik zur Unterstützung bei patientenzentrierten Tätigkeiten gilt

es zu fördern“, fordert Franz Knieps. Zum „Förderprogramm Krankenhaus“ gehört

aber auch weiterhin die Debatte um eine Krankenhausstrukturreform. „Gerade die

Corona Pandemie hat gezeigt, dass im Hinblick auf den Pflegekräftemangel aber

auch die Qualität der Versorgung Überlegungen zu einer Konzentration,

Spezialisierung und Umwidmung von Krankenhäusern in MVZ oder

Pflegeeinrichtungen keine Tabuthemen bleiben dürfen“, erklärt Franz

Knieps.Beigefügt auch das Positionspapier des BKK Dachverbandes:

"Zukunftsprogramm Krankenhäuser".

Quelle: NKK Dachverband, 30.07.2020