Zur Zukunft der Gesundheitsversorgung (VKD).

Wie organisieren wir die Zukunft unserer Gesundheitsversorgung? Rund 300 Mitglieder des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) beschäftigen sich heute und morgen in einem digitalen Format mit diesem für die ganze Gesellschaft wichtigen Thema. Im Rahmen ihrer 63. Jahrestagung diskutieren

sie wesentliche Aspekte der Frage: „Sektorenübergreifend – oder wie viel Krankenhaus braucht das Land?“

„Die Pandemie hat die Krankenhäuser stärker in den Fokus von Politik und

Öffentlichkeit gerückt als je zuvor. In dieser Krise demonstrieren sie, wie

unverzichtbar sie mit ihrer Stärke und Flexibilität für die

Gesundheitsversorgung sind. Sie sind, wenn auch unterschiedlich belastet, der

Fels in der Brandung dieser außergewöhnlichen Lage, die funktionierende

medizinische Infrastruktur, die flächendeckend noch immer für Sicherheit in

dieser für alle schwierigen Zeit sorgt. Die Krankenhäuser – nicht zu vergessen

auch die Rehabilitationskliniken und Pflegeheime mit ihrer ganz besonderen

Situation – haben viel bewältigt in diesen vergangenen Monaten“, konstatiert

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings in seinem Statement zur Eröffnung der

Veranstaltung, in der sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Fragen

der Teilnehmer stellen wird.

In Krisen zeige sich allerdings auch immer, was in der Vergangenheit versäumt

wurde, so der VKD-Präsident. „Drastisch hat uns diese Pandemie daher die

eklatanten Defizite vor Augen geführt, die durch langjähriges, stetes

Verschieben wichtiger gesundheitspolitischer Entscheidungen entstanden sind –

über einige Gesundheitsminister der vergangenen Jahre hinweg. Aber auch durch

bewusst entschiedene Versäumnisse vieler Bundesländer, wie bei der

Investitionsfinanzierung.“

Kurz und knapp benennt der VKD-Präsident dann die Positionen und die damit

verbundenen Forderungen des Verbandes an die Politik:

Die wohl größte Herausforderung sei der Personalnotstand, der nicht nur einen

Grund habe, sondern mit einer ganzen Reihe von Versäumnissen verbunden sei, wie

auch die unzureichende Digitalisierung und die überbordende Bürokratie.

Von vielen Seiten würden Strukturveränderungen angemahnt. Ja, auch der VKD

befürworte notwendige Strukturreformen – aber nur mit Sinn und Verstand. Sie

müssten begleitet und den regionalen Notwendigkeiten der Gesundheitsversorgung

entsprechend geplant, gestaltet und finanziert werden. Die Krankenhäuser sehen

sich dabei als die Zentren der Leistungserbringung, ohne die eine zukunftsfeste

Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung nicht gelingen kann. Reduzierung der

Kapazitäten auf die kalte Art, wie zurzeit, also am besten durch Pleiten, lehne

der VKD ab.

Gefordert wird eine weiterhin flächendeckende Krankenhausversorgung, in der die

Krankenhäuser aller Versorgungsstufen ihre Berechtigung haben, und im Sinne

einer Vernetzung von High-Tech-Medizin und Grundversorgung zusammenarbeiten.

Die Pandemie habe zudem deutlich gezeigt, dass zu stabilen, miteinander

verbundenen Versorgungsketten auch die Rehabilitationseinrichtungen und

Pflegeheime gehörten.

An die Bundesländer als Verantwortliche gerichtet erwartet der VKD, die

flächendeckende Versorgung zu sichern und zu einer Gesundheitsplanung sowohl

der stationären als auch der ambulanten Versorgung überzugehen, wobei die

jeweiligen regionalen Unterschiede und Entwicklungen zu berücksichtigen seien.

Auf der Tagesordnung stehe zudem die Ambulantisierung der Medizin, für die es

gelte, an den Klinken die entsprechenden Strukturen auszubauen, weil das

Potenzial dafür im KV-Bereich fehle. In diese Richtung könne auch das

DRG-System weiterentwickelt werden.

Unabdingbar ist aus Sicht des VKD die Neuorganisation der ambulanten

Notfallversorgung. Diese sieht der Verband künftig in der Verantwortung der

Krankenhäuser. Sie seien bereits heute erste Anlaufstelle für Patienten in

Notfällen. Dieser Realität müsse endlich Rechnung getragen werden. Hier dürfe

es kein einfaches Weiter so geben. Die Kliniken versorgten selbstverständlich

die Patienten. Mit den Kosten würden sie heute aber allein gelassen. Hier

entstehe ein jährliches Defizit von über einer Milliarde Euro – und dies

bereits seit Jahren.

Dass die Digitalisierung der Kliniken als staatliche Infrastruktur zu sehen und

entsprechend zu finanzieren ist, stellt eine langjährige Forderung des VKD dar.

Hier gebe es Bewegung, doch das reiche nicht aus für einen grundlegenden

digitalen Wandel, ohne den z. B. auch eine vernetzte Gesundheitswelt nicht zu

schaffen sei. Auch die Pandemie habe die Defizite offengelegt. Der VKD fordert

hier eine Digitalisierungsstrategie mit definierten Schritten und den dafür zur

Verfügung zu stellenden Mitteln – die sich u.a. auch aus dem ermittelten Status

Quo der Digitalisierung für jedes Haus ergeben. Internationale Vergleiche

zeigten, dass eine durchgängige Digitalisierung des Gesundheitssystems ohne ein

nachhaltiges Engagement des Staates nicht gelinge.

Das Finanzierungssystem wird aus Sicht des VKD den Leistungen vieler

Krankenhäuser nicht mehr gerecht. Deshalb fordert auch der VKD einen Neustart

des DRG-Systems, der z. B. auch eine Strukturkomponente beinhaltet und damit

eine Absicherung der Vorhaltekosten aller bedarfsnotwendigen Häuser.

Gleichzeitig müsse dabei die notwendige Ambulantisierung berücksichtigt werden.

Für das Dilemma der Jahr für Jahr deutlich zu niedrigen Investitionsmittel

müssten Bund und Länder endlich gemeinsam eine Lösung finden, die tragfähig und

verlässlich sei. Auch hier könne es kein Weiter so geben. Dem im Gesetz selbst

gesetzten Anspruch werde man schon seit Jahrzehnten nicht gerecht.

Ein deutlicher Abbau der stetig anwachsenden Bürokratie, der nicht nur Ärzte

und Pflegende entlastet, sondern auch für Flexibilität in der Führung von

Krankenhäusern sorgt, die der Situation in den Regionen entspricht, müsse

endlich in Angriff genommen werden. Letzte vermeintliche Innovation sei das

Pflegebudget mit einem erneut massiven Bürokratieschub.

Der erste Tag der Jahreskonferenz ist vor allem den aktuellen

gesundheitspolitischen Herausforderungen gewidmet. Diskutiert wird nicht nur

mit Jens Spahn, sondern auch mit den Gesundheitspolitikern Petra Köpping,

Staatsministerin des Freistaats Sachsen, Erwin Rüddel (CDU/CSU), Maria

Klein-Schmeink (Bündnis90/Die Grünen). Mit dabei aber auch der

Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gaß,

Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstandsmitglied beim Spitzenverband der Gesetzlichen

Krankenkassen und PD Dr. Michael Weber, Präsident des Verbandes der leitenden

Krankenhausärzte.

Quelle: VKD, 26.04.2021