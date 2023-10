Zwischenbericht zur Konzertierten Aktion Pflege (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 2,1 MB).

Schrittweise werden die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte verbessert. Das ist das Ergebnis eines ersten Umsetzungsberichts zur Konzertierten Aktion Pflege (KAP), der von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute vorgestellt

wurde. Danach konnten bereits wichtige Maßnahmen für eine

bessere Entlohnung, für mehr Auszubildende und mehr Kolleginnen und Kollegen an

der Seite der Pflegekräfte umgesetzt werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Wie wir gute Pflege sichern, ist die

soziale Frage der 20er Jahre. Die beantworten wir mit der Konzertieren Aktion.

Wir sorgen für bessere Bezahlung, mehr Stellen und eine gute Ausbildung. So

machen wir Pflege besser für alle: für Berufseinsteiger und für die erfahrenen

Pflegekräfte. Und am meisten für die Pflegebedürftigen und Patienten, die mehr

Zuwendung erfahren.“

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey: „Die Pflege in Deutschland

leistet Enormes. Sie zu stärken und den Fachkräften bessere Arbeitsbedingungen

zu ermöglichen, das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam angehen, weil wir sie

auch nur gemeinsam bewältigen können. Exzellente Pflege findet nur dort statt,

wo motivierte und gut ausgebildete Pflegekräfte arbeiten. Deshalb wollen wir

Fachkräfte gewinnen und halten. Wir arbeiten daran, dass junge Menschen, die

sich für diesen Beruf interessieren, gute Ausbildungsbedingungen und

vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten haben. Pflegerinnen und Pfleger leisten

einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft, das muss auch entsprechend

bezahlt werden. Die jüngste Tarifeinigung im öffentlichen Dienst war hier ein

richtiges Zeichen. Aber Geld ist nicht alles - wir arbeiten daran, dass

Pflegeberufe als Ganzes aufgewertet werden.“

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: „Pflegekräfte arbeiten hart und oft unter

schwierigen Bedingungen. Die Arbeit mit und am Menschen ist körperlich und

psychisch fordernd und sie bedeutet ein hohes Maß an Verantwortung und Stress.

Das galt schon vor Corona, aber die Pandemie hat noch einmal deutlich gemacht,

was Pflegekräfte leisten. Wir müssen die Arbeitsbedingungen in der Pflege

verbessern. Der Schlüssel dazu ist mehr Personal und eine angemessene

Entlohnung. Das sind wir als Gesellschaft den Pflegekräften schuldig. Mit der

Konzertierten Aktion Pflege haben wir genau das angepackt. Zu den ersten

Erfolgen gehört, dass die Pflegelöhne bis April 2022 bundesweit einheitlich

steigen. Tarifverträge bedeuten angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen.

Sie verbessern die Situation der Pflegekräfte konkret. Deshalb ist die Aussicht

auf einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die ganze Pflegebranche ein

wichtiges Signal. Sobald mir ein Antrag auf Erstreckung vorliegt, werden wir

diesen zügig prüfen. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, werde ich

diesen Tarifvertrag für die gesamte Branche verbindlich erklären. Auf diesem

Weg machen wir weiter.“

Im Juni 2019 haben sich Bund, Länder und alle relevanten Akteure in der Pflege

verbindlich auf Ziele und konkrete Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen,

eine bessere Entlohnung, mehr Ausbildungsplätze und mehr Eigenverantwortung für

Pflegekräfte verständigt. Der heute vorgelegte Bericht zeigt, wie weit die

Maßnahmen bereits umgesetzt wurden.

Die Ergebnisse im Detail

Mehr Personal

Eine Entlastung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen erfordert mehr

Personal. Folgende Maßnahmen wurden bereits auf den Weg gebracht:

Das Personalbemessungsverfahren für vollstationäre Pflegeeinrichtungen soll in

Kürze gesetzlich verankert werden. Die Mitglieder der Konzertierten Aktion

Pflege haben hierfür in einem begleitenden Roadmap-Prozess die wesentlichen

Schritte beraten. Als erster Schritt werden ab dem 1. Januar 2021 mit dem

Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz 20.000 zusätzliche

Stellen für Pflegehilfskräfte geschaffen. Die Stellen werden vollständig durch

die Pflegeversicherung finanziert; der Eigenanteil der Pflegebedürftigen wird

dadurch nicht steigen.

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen werden bei der Gewinnung internationaler

Pflegekräfte unterstützt. Dazu wurde 2019 die Deutsche Fachkräfteagentur für

Gesundheits- und Pflegeberufe (DeFa) eingerichtet. Sie übernimmt für die

Herkunftsländer Philippinen, Mexiko und später Brasilien die Anträge auf

Einreise, Berufsanerkennung und Beschäftigungserlaubnis für Pflegekräften aus

Drittstaaten, damit diese schneller nach Deutschland einreisen und arbeiten

können. Das Auslandsgeschäft der Bundesagentur für Arbeit (BA) bleibt davon

unberührt.

Es wurde eine Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZBSA) für Fachkräfte im

Ausland geschaffen, die Anerkennungssuchende zu den Möglichkeiten der

Anerkennung ihrer ausländischen Berufsabschlüsse berät, sie über die damit

zusammenhängenden aufenthaltsrechtlichen Fragen informiert und durch das

Anerkennungsverfahren begleitet (Lotsenfunktion). Die ZSBA ist bei der

Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der BA in Bonn angesiedelt und

wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als Modellvorhaben

zunächst für vier Jahre gefördert.

Integraler Bestandteil der Fachkräftegewinnung sind Regeln für eine ethisch

hochwertige Anwerbung und den Schutz der Pflegekräfte sowie umfassende

Maßnahmen für die betriebliche und soziale Integration. Das im Jahr 2019

gegründete Deutsche Kompetenzzentrum für internationale Fachkräfte in den

Gesundheits- und Pflegeberufen (DKF) entwickelt dafür ein Gütesiegel und einen

Werkzeugkoffer für die betriebliche und soziale Integration. Das DKF

unterstützt die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen auch bei deren Umsetzung.

Die Corona-Pandemie hat deutliche Auswirkungen auf die Unterstützung der Fach-

und Sprachausbildung für ausländische Pflegekräfte in den Herkunftsländern. Die

Goethe-Institute bemühen sich unter Einhaltung der jeweils vor Ort gültigen

Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, weiterhin Angebote der Sprachförderung

aufrechtzuerhalten.

Mehr Geld

Pflegekräfte, insbesondere in der Altenpflege, sollen regelhaft besser entlohnt

werden. Folgende Maßnahmen wurden bereits auf den Weg gebracht:

Mit dem am 29. November 2019 in Kraft getretenen Gesetz für bessere Löhne in

der Pflege wurde die rechtliche Grundlage für das Tätigwerden der

Pflegekommission novelliert. Damit kann die Pflegekommission nun – als ständige

Kommission – auf verbesserter Grundlage Empfehlungen für die Festlegung von

Mindestlöhnen und Mindesturlaub in der Pflege abgeben.

Mit der Vierten Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen in der

Pflegebranche wird der Mindestlohn für Pflegehilfskräfte bis zum 1. April 2022

in vier Schritten spürbar auf 12,55 Euro in Ost- und Westdeutschland angehoben.

Ab 1. Juli 2021 gibt es zudem erstmals einen Mindestlohn für Pflegefachkräfte

von 15 Euro. Vom neuen Pflegemindestlohn profitieren insbesondere Pflegekräfte

in Ostdeutschland. Im Vergleich zum Jahr 2012 sind die Entgelte von

Vollzeitbeschäftigten in der Altenpflege um über 20 Prozent angestiegen.

Auch die tarifliche Entlohnung soll weiter gestärkt werden: Künftig sollen

Pflegeeinrichtungen nur noch für die Versorgung zugelassen werden, wenn diese

ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird

derzeit vorbereitet.

Die Gewerkschaft ver.di und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der

Pflegebranche (BVAP) haben den Entwurf eines bundesweiten Tarifvertrags für die

Altenpflege erarbeitet. Derzeit läuft das gesetzlich vorgesehene

Anhörungsverfahren, in welchem kirchliche Kommissionen zu dem Entwurf Stellung

nehmen können.

Die Finanzierung höherer Pflegelöhne kostet Geld. Damit die Pflegebedürftigen

und ihre Familien nicht überfordert werden, prüft das BMG derzeit verschiedene

Optionen zur Begrenzung der Eigenanteile.

Mehr Aus- und Weiterbildung

Die neuen Pflegeausbildungen starteten zum 1. Januar 2020. Ihre Einführung wird

begleitet durch die „Ausbildungsoffensive Pflege“ (2019 – 2023). Folgende

Maßnahmen wurden bereits auf den Weg gebracht:

Abschließende Zahlen zu den neuen Pflegeausbildungen liegen erstmals 2021 vor.

Einzelne Bundesländer haben jedoch bereits einen deutlichen Anstieg gemeldet.

Insgesamt deutet sich trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie eine

positive Entwicklung der Ausbildungszahlen und damit ein guter Start der neuen

beruflichen Pflegeausbildung an.

Auch die neu eingeführte hochschulische Pflegeausbildung ist bereits mit rund

30 Studiengängen gestartet. Damit werden neue Ausbildungspotentiale erschlossen

und neue Entwicklungsperspektiven für die Pflege geschaffen.

Mit der Informations- und Öffentlichkeitskampagne „Mach Karriere als Mensch“

wird über die Chancen der neuen Pflegeausbildung informiert. Hohe

Zugriffszahlen auf die weiterführenden Informationsangebote unter

www.pflegeausbildung.net sprechen für ein großes Interesse bei jungen Menschen

wie auch möglichen Umschülerinnen und Umschülern an der Ausbildung.

Im Rahmen der neuen generalistischen Pflegeausbildung ist eine engere

Zusammenarbeit der verschiedenen Ausbildungsstätten erforderlich.

Um die Länder bei der Umsetzung der Pflegeausbildung zu unterstützten, haben

BMFSFJ und BMG dazu ein Förderprogramm im Umfang von bis zu 19 Millionen Euro

aufgelegt.

In zahlreichen Ländern haben die durch den DigitalPakt Schule und das daran

anschließende „Sofortausstattungsprogramm“ zur Verfügung gestellten

Fördermittel zu einer besseren Ausstattung der Pflegeschulen mit digitaler

Technik geführt.

In der Weiterbildung gab es 2019 einen signifikanten Anstieg bei der Ausbildung

zur Altenpflegefachkraft.

Der vollständige Bericht zur Ausbildungsoffensive Pflege ist auf

www.pflegeausbildung.net verfügbar.

Mehr Eigenverantwortung

Die Befugnisse der Pflegefachkräfte sollen gestärkt und ausgeweitet werden.

Folgende Maßnahmen wurden bereits auf den Weg gebracht:

Für die interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesundheits- und Pflegebereich

wurde ein Strategieprozess eingeleitet. Der Prozess wird durch ein

Expertengremium begleitet. Gemeinsam wird die Rolle der Pflege in der

interprofessionellen Zusammenarbeit untersucht.

Aktuell wird eine Erweiterung der Versorgungsbefugnisse für Pflegefachkräfte,

etwa im Rahmen des Wundmanagements, der häuslichen Krankenpflege und der

Verordnung von bestimmten Hilfsmitteln vorgeschlagen.

Im Strategieprozess wurde auch geklärt, wie Modellvorhaben zur selbständigen

und eigenverantwortlichen Ausübung von Heilkunde durch Pflegefachpersonen

einfacher und attraktiver werden und bei erfolgreicher Durchführung zügiger in

der Regelversorgung ankommen können. Ergebnisse der Beratungen sollen noch in

dieser Legislaturperiode gesetzlich umgesetzt werden.

Mehr Digitales

Die Arbeit von Pflegekräften soll durch Digitalisierung erleichtert werden.

Folgende Maßnahmen wurden bereits auf den Weg gebracht:

Durch gesetzliche Regelungen zur Kostenübernahme von Investitionen in Digitales

wurden deutliche Fortschritte bei der Digitalisierung der Pflege erzielt.

Pflegeeinrichtungen nutzen die Fördermöglichkeiten für die elektronische

Dokumentation und Tourenplanung, aber auch Schulungen der Pflegekräfte.

Die Anbindung der Langzeitpflege an die Telematikinfrastruktur (TI) wurde

vorangetrieben. Pflegeeinrichtungen können sich freiwillig an die TI

anschließen lassen; die Kosten hierfür werden vergütet. Die elektronische

Pflegeakte wird Bestandteil der elektronischen Patientenakte, dabei sollen

beruflich Pflegende weitgehende Zugriffsrechte im Rahmen der TI erhalten,

sofern der Patient oder die Patientin dem zustimmt.

Der künftige Zugang der Pflegeeinrichtungen zur TI wird jedoch entscheidend

davon abhängen, wann die Länder die elektronischen Heilberufs- und

Berufsausweise sowie die Praxisausweise zur Verfügung stellen. Bis dahin können

die Pflegeeinrichtungen über Institutionenkarten, die von der Gematik

ausgegeben werden, vorübergehend auf auswählte Dienste der TI zugreifen.

Die Regelungen des Digitale-Versorgung-Gesetzes zu elektronischen Verordnungen

in der häuslichen Krankenpflege zeigen Wirkung: durch die Öffnung des

Rechtsrahmens etablieren sich mehr Unternehmen am Markt, die entsprechende

Dienste anbieten. Verschiedene Krankenkassen haben bereits erste Erfahrungen

mit elektronischen Verordnungen in der häuslichen Krankenpflege gesammelt.

Mit Hilfe des Krankenhauszukunftsfonds und des Krankenhausstrukturfonds werden

Investitionen in die digitale Infrastruktur von Krankenhäusern gefördert.

Im Jahr 2021 soll über den weiteren Fortschritt der Konzertierten Aktion Pflege

berichtet werden.

Hintergrund

Um den Arbeitsalltag von Pflegekräften spürbar zu verbessern, haben das

Bundesgesundheits-, das Bundesfamilien- und das Bundesarbeitsministerium im

Juli 2018 die Konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen. Zusammen mit den

Ländern, Pflegeberufs- und Pflegeberufsausbildungsverbänden, Verbänden der

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, den Kirchen, Pflege- und Krankenkassen,

Betroffenenverbänden, der Berufsgenossenschaft, der Bundesagentur für Arbeit

sowie den Sozialpartnern wurden fünf Arbeitsgruppen eingerichtet, um konkrete

Schritte festzulegen:

Arbeitsgruppe 1: Ausbildung und Qualifizierung

Arbeitsgruppe 2: Personalmanagement, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Arbeitsgruppe 3: Innovative Versorgungsansätze und Digitalisierung

Arbeitsgruppe 4: Pflegekräfte aus dem Ausland

Arbeitsgruppe 5: Entlohnungsbedingungen in der Pflege.

Weitere Informationen sowie den Vereinbarungstext im Wortlaut finden Sie unter:

www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege

