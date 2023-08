22 Rehakliniken in Niedersachsen übernehmen rund 2000 Patienten aus regulären Krankenhäusern (Gesundheitsministerium Niedersachsen).

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat am vergangenen Samstag 22 der 78 niedersächsischen Rehakliniken in Niedersachsen angewiesen, ab sofort Patientinnen und Patienten aus regulären Krankenhäusern zu übernehmen, die nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind. Grundlage ist das

am selben Tag in Kraft getretene COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz des Bundes. Danach können

Rehaeinrichtungen unter bestimmten Umständen dazu verpflichtet werden,

leichtere stationäre Fälle aus Krankenhäusern zu übernehmen, damit diese sich

auf die Aufnahme von COVID-19-Patienten vorbereiten können. Durch die Anordnung

konnte das Land rund 2000 zusätzliche Krankenhausbetten schaffen.

„Angesichts der weiterhin steigenden Infektionszahlen ist es zwingend

erforderlich, unsere Krankenhäuser auf eine stark steigende Anzahl an

behandlungspflichtigen COVID-19-Patienten vorzubereiten. Die Nutzung der

Rehakliniken als Ausweichquartiere für Patienten, die unter anderen

Erkrankungen leiden und stationär weiterbehandelt werden müssen, ist ein

wichtiger und notwendiger Schritt. Er hilft, die kommenden Herausforderungen zu

bewältigen“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann am Montag in Hannover.

Die 22 Einrichtungen wurden ausgewählt, weil ihre technische Ausstattung und

ihre fachliche Ausrichtung besonders gut geeignet sind. Zudem wurde auf eine

regional ausgewogene Verteilung Wert gelegt. Betroffen sind Rehakliniken in

Bad Bevensen

- Herz-Kreislauf-Klinik Bevensen

- Diana Klinik

Bad Essen

- Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen

Bad Fallingbostel

- Klinik Fallingbostel

Bad Harzburg

- Barbarossa Klinik Bad Harzburg

Bad Lauterberg

- Kirchberg-Klinik

Bad Nenndorf

- Landgrafen-Klinik

Bad Pyrmont

- Rehasan Fachklinik Weserland,

- m&i – Fachklinik Bad Pyrmont

- Klinik DER FÜRSTENHOF

Bad Rothenfelde

- Schüchtermann Schillersche Klinik Bad Rothenfelde

- Klinik Teutoburger Wald

Braunschweig

- Städtisches Klinikum Braunschweig

Coppenbrügge

- Krankenhaus Lindenbrunn

Göttingen

- Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende

Jesteburg

- Waldklinik Jesteburg

Lingen

- MediClin Hedon Klinik

Oldenburg

- Rehabilitationszentrum Oldenburg GmbH

Seesen

- Asklepios Kliniken Schildautal

Soltau

- MediClin Klinikum Soltau

Vechta

- Reha-Klinik für Geriatrie

Wilhelmshaven

- MEDIAN Klinik Wilhelmshaven

Das Gesundheitsministerium kündigt zudem an, in einem nächsten Schritt weitere

Rehaeinrichtungen in Niedersachsen anzuweisen, Kapazitäten für

Kurzzeitpflegeplätze zu schaffen.

Quelle: Gesundheitsministerium Niedersachsen, 30.03.2020