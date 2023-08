3.080 Auszubildende zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann in Sachsen am Jahresende 2020 (Statistikamt Sachsen).

In einer Ausbildung zum neuen Beruf der Pflegefachfrau bzw. des Pflegefachmanns befanden sich in Sachsen zum 31.12.2020 insgesamt 3 080 Frauen und Männer. Der Frauenanteil beträgt fast 75 Prozent. Das neue Berufsbild setzt sich aus den bis dahin getrennten Ausbildungen in den Berufen Gesundheits- und

Krankenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinder-krankenpfleger/-in sowie Altenpfleger/-in zusammen.

Die Ausbildung im neuen Beruf wurde mit dem Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) von 2017 begründet

und ist seit Anfang 2020 in Deutschland möglich.

Wie das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen weiter mitteilt, entschieden sich nicht

ausschließlich unmittelbare Schulabgänger/-innen für eine

Ausbildung in dem Pflegeberuf. Fast 11 Prozent bzw. 332 Auszubildende sind

30 Jahre oder älter. Nach dem Pflegeberufegesetz besteht die Möglichkeit, die

Berufsausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann in Teilzeit zu

absolvieren, um Personen mit familiären Verpflichtungen die Ausbildung zu

erleichtern und berufsbegleitende Ausbildungen zu unterstützen. Zum Jahresende

2020 haben im Freistaat Sachsen 1,3 Prozent bzw. 39 Auszubildende diese

Möglichkeit in Anspruch genommen.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 3 259 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Bis

zum Stichtag 31.12.2020 wurden 5,5 Prozent bzw. 179 Ausbildungsverträge

vorzeitig gelöst, was jedoch nicht bedeuten muss, dass die betreffenden Personen

ihre Ausbildung abgebrochen haben. Der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages

bei einem anderen Ausbildungsbetrieb kann ebenfalls ein möglicher Grund sein.

Quelle: Statistikamt Sachsen, 19.08.2021