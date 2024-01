55% Fallzahlenrückgang - Kliniken mit falscher Erwartungshaltung / Zwei Drittel der weggefallenen Behandlungsfälle lassen sich nicht mehr nachholen! (Pressebox).

Überall in Deutschland sind planbare Operationen und Eingriffe gesunken. Die Analysen von MEDIQON basierend auf den Daten von über 100 Klinikstandorten untermauern dieses Wissen mit konkreten Zahlen und zeigen auf, wie der Rückgang qualitativ zu bewerten ist: Die Zahl der Behandlungsfälle ist während der

Covid-19-Maßnahmen seit Mitte März um 55 Prozent zurückgegangen. Das

Erstaunliche dabei ist, dass es sich nur bei einem Drittel des Rückgangs um

Elektivbehandlungen handelt, zwei Drittel davon entfallen auf

Akutbehandlungen.

Neben der Angst der Patienten vor einer Infektion im Krankenhaus, ist das

veränderte Verhalten der Bevölkerung einer der Hauptgründe für diesen Rückgang.

„Die Zahl der Oberschenkelbrüche, die eindeutig im Krankenhaus behandelt werden

müssen, ist beispielsweise um 66 Prozent zurückgegangen. Das ist sicherlich

darauf zurückzuführen, dass die Menschen ihre Aktivitäten eingeschränkt haben“,

sagt Dr. Dirk Elmhorst, Geschäftsführer der MEDIQON.

Wer glaubt, ihn erwarte ein großer Rückstau an elektiven Patienten und er könne

seine Kapazitäten wie gewohnt hochfahren, der irrt. Je nachdem wie sich die

Neuinfektionen und dem zufolge Lockerungen oder Beschränkungen des sozialen

Lebens weiterentwickeln, ist es für die Krankenhäuser wichtig, sich nicht nur

auf das Nachholen verschobener Elektivbehandlungen zu fokussieren. Vielmehr

müssen die Krankenhäuser ihre Kapazitäten und Prozesse rechtzeitig und flexibel

an Veränderungen im tatsächlich zu behandelnden Patientenaufkommen anpassen.

Diese Anpassungsfähigkeit erfordert das Monitoren des Leistungsspektrums, die

Kenntnis um die relevante Klassifizierung der Behandlungsfälle und eine

zeitnahe Steuerung der Kapazitäten. „Unterm Strich heißt das: Noch nie

mussten Krankenhäuser so flexibel sein wie jetzt, was ihre Prozesse und

Kapazitäten angeht.“ Diese Flexibilität werde die Häuser an ihre finanzielle

Belastungsgrenze bringen, sagt Sven Röming, Geschäftsbereichsleiter Business

Development und Strategie bei MEDIQON und ist sich sicher: „Diese Flexibilität

wird es nicht zum Nulltarif geben können.“

Quelle: Pressebox, 18.05.2020