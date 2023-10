Abrechnungsmanipulation: Gesetzliche Krankenkassen beziffern Schaden auf vier Millionen Euro (VdEK, PDF, 36 kB).

Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) in Sachsen haben bei der gemeinsamen Ahndung von Abrechnungsbetrug im vergangenen Jahr einen Schaden von rund vier Millionen Euro aufgedeckt.

„Abrechnungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt, sondern geht zu Lasten der

Versicherten und der ehrlichen Leistungserbringer“, sagt Silke Heinke,

Leiterin der Landesvertretung Sachsen des Verbands der Ersatzkassen

(vdek). „Wir gehen jedem begründeten Verdachtsfall nach.“ Insgesamt 91

Fälle wurden durch eine GKV-Arbeitsgruppe geprüft. Davon entfielen 46

Fälle auf Heil- und Hilfsmittelerbringer, 32 Fälle auf Pflegedienste und

elf Fälle auf Ärzte und Zahnärzte. Bei Apotheken und Krankenhäusern

ermittelte die Gruppe in je einem Fall.

Luftrezepte und Impfen ohne Impfstoff

Die Bandbreite der aufgedeckten Manipulationen ist groß, wie Beispiele

zeigen. Einen Schaden von allein über 2,5 Millionen Euro verursachte ein

Orthopäde zusammen mit Physiotherapeuten. Der Mediziner verschrieb

sogenannte Luftrezepte: Die Therapeuten rechneten die Leistungen bei

den Kassen ab, ohne sie erbracht zu haben. In einem anderen Fall kaufte

ein Allgemeinmediziner eine Handvoll Impfstoff ein, stellte aber den

Kassen mehrtausendfach das Verimpfen dieses Impfstoffs in Rechnung.

Die Schadenshöhe beträgt über 55.000 Euro. Erneut fanden die Prüfer

Fälle wie diesen, wo ein Physiotherapeut ohne Kassenzulassung seine

Arbeit über eine anderen Therapeuten abrechnete, der als Strohmann

diente. Hier entstand ein finanzieller Schaden von 17.000 Euro.

Auch in der Pflegebranche wurden Manipulationen entdeckt. So rechnete ein

professioneller Dienstleister für Betreuungsleistungen von

Alzheimerpatienten hohe Pauschalbeträge ab, anstatt wie vorgesehen

transparent den zeitlichen Aufwand mit nachzuweisen – 110.000 Euro

Schaden.

Kassen kooperieren

Fälle von Abrechnungsmanipulation verfolgen die Krankenkassen seit

vielen Jahren. In Sachsen arbeiten sie kassenartenübergreifend seit 2019

zusammen. Silke Heinke: „Durch den Wissenstransfer ergibt sich oft erst

ein Bild vom ganzen Ausmaß des Geschehens. Hinter manchem Einzelfall

kann ein methodisches Vorgehen stecken.“ Durch die enge

Zusammenarbeit entstand ein breiter Pool an Fallkonstellationen und

Fachwissen. Den Fachleuten der GKV falle es zunehmend leichter,

Fehlverhaltensmuster bereits im Vorfeld zu erkennen und

Manipulationen bei der Leistungserbringung und Abrechnung

wirkungsvoll zu begegnen. „Dazu trägt auch die intensivierte

Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft, den

Staatsanwaltschaften sowie den Ermittlungsbehörden bei. Diese trägt

nun Früchte und gilt es weiter auszubauen“, unterstrich Heinke.

Der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleister aller

sechs Ersatzkassen: Techniker Krankenkasse (TK), BARMER, DAK-Gesundheit, KKH

Kaufmännische Krankenkasse, hkk -Handelskrankenkasse, HEK – Hanseatische

Krankenkasse. Sie versichern zusammen nahezu 28 Millionen Menschen in Deutschland,

davon 790.000 Menschen in Sachsen.

Quelle: VdEK, 15.03.2021