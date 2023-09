Abschlussbericht zur Entwicklung und Erprobung eines Personalbemessungsinstruments für die Langzeitpflege liegt vor (Geschäftsstelle Qualitätsausschuss Pflege, PDF, 7 MB).

Nach einem mehrjährigen Forschungsprojekt liegen jetzt aktuelle Erkenntnisse zum Personalbedarf insbesondere in der stationären Langzeitpflege, aber auch in der ambulanten Pflege vor. Die Wissenschaftler empfehlen, zur weiteren fachgerechten Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs deutlich mehr Assistenzkräfte einzusetzen und

die Aufgabenverteilung innerhalb einer Pflegeeinrichtung qualifikationsorientiert

neu zu strukturieren.

Der Abschlussbericht zur Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich

fundierten Verfahrens zur bundesweit einheitlichen Personalbemessung in

Pflegeeinrichtungen wurde den Vertragsparteien in der Pflege auf Bundesebene im

Einvernehmen mit den Bundesministerien für Gesundheit und für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend vorgelegt. Wissenschaftler der Universität Bremen

unter der Leitung von Prof. Dr. Heinz Rothgang hatten in den vergangenen drei

Jahren Personal- und Qualifikationsbedarfe in der stationären Langzeitpflege

strukturiert erhoben und daraus Empfehlungen für die Ermittlung künftiger

Personalschlüssel abgeleitet. Die Bedarfe im ambulanten Bereich hatte Prof. Dr.

Andreas Büscher von der Hochschule Osnabrück in einem weiteren Teil der Studie

untersucht.

Die Universität Bremen schlägt vor, das neue Personalbemessungsverfahren für

den stationären Bereich zunächst in ausgewählten Einrichtungen zu erproben und

parallel mit einer stufenweisen Einführung in der vollstationären

Langzeitpflege zu beginnen.

„Die Ergebnisse des Projektes zeigen, dass wir die Personalbemessung und die

Personalqualifikation sehr viel stärker nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit

differenzieren können. Wir werden zu einem neuen Personalmix kommen, der dem

Bedarf der pflegebedürftigen Menschen gerecht wird und die heutige starre

Quotenwirtschaft ablöst“, kommentiert Bernd Meurer, Präsident des

Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa).

Das nun entwickelte Instrument berücksichtigt bei der Personalbemessung nicht

nur den heutigen Bedarf, sondern nimmt auch künftige fachliche Entwicklungen in

der Pflege in den Blick. „Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff muss gelebter

Alltag werden. Mit einer einheitlichen Vorgabe, die dennoch die

Bewohnerstruktur und die individuell notwendigen pflegerischen Leistungen

berücksichtigt, gehen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung ‚Pflege der

Zukunft‘“, so Gernot Kiefer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des

GKV-Spitzenverbandes.

Der Abschlussbericht enthält Anregungen für die modellhafte Einführung des

neuen Personalbemessungsinstrumentes, mit der insbesondere die notwendigen

Personalentwicklungsprozesse und organisationsbezogenen Umstrukturierungen

geprüft werden sollen.

„Mit zusätzlichem Personal werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der

Langzeitpflege entlastet, was mehr Arbeitszufriedenheit schaffen und die

Attraktivität des Berufes steigern wird. Damit kann es auch gelingen,

zusätzliche Kräfte zu gewinnen oder bereits aus dem Beruf ausgestiegene

Pflegekräfte zu einer Rückkehr zu motivieren, um die neu entstehenden Stellen

zu besetzen“, sagt die Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW), Gerda Hasselfeldt.

Auf den Bereich der ambulanten Pflege lassen sich die Vorschläge nicht einfach

übertragen. Dies ist nach dem Abschlussbericht von Prof. Dr. Andreas Büscher

u.a. auf die individuell vereinbarten Leistungsinhalte und Umfänge der

pflegebedürftigen Menschen mit dem ambulanten Pflegedienst zurückzuführen.

Gleichwohl wird auch für den ambulanten Sektor ein erheblicher Personalbedarf

konstatiert. Hierzu zeigt der Bericht weiteren Forschungs- und

Entwicklungsbedarf auf. Dabei sollen die heterogenen Rahmenbedingungen der

ambulanten Pflege berücksichtigt werden.

Die Empfehlungen der Wissenschaftler bilden eine Orientierung für weitere

Entscheidungen der Bundesregierung und der Partner der Pflegeselbstverwaltung.

Für die konkrete Neugestaltung der Personalbemessung in der stationären

Langzeitpflege sind weitere gesetzliche Regelungen notwendig, die unter

Berücksichtigung der Vorschläge aus dem nun vorliegenden Abschlussbericht

gestaltet werden können.

Der Abschlussbericht und der Anlagenband sind auf der Webseite der

Geschäftsstelle Qualitätsausschuss Pflege zu finden:

https://www.gs-qsa-pflege.de/dokumente-zum-download/

Quelle: Pressemitteilung, 24.09.2020