AGAPLESION gAG legt Geschäftsbericht 2022 vor

Das Geschäftsjahr 2021 und Zukunftsthemen standen bei der heutigen Hauptversammlung des AGAPLESION Aufsichtsrats im Fokus. Zudem wurde der Geschäftsbericht „20 Jahre“ präsentiert – ein Rückblick im Jubiläumsjahr auf die bisherige Erfolgsgeschichte und ein Ausblick auf

die Unternehmensziele, die die Patient:innen und Bewohner:innen, die Mitarbeiter:innen sowie die Gemeinschaft und das Miteinander im Unternehmensverbund in den Mittelpunkt

stellen.

Bei AGAPLESION herrscht Aufbruchsstimmung – mitten in der Corona-Pandemie und

in einem zunehmend reglementierten Gesundheitsmarkt. „All diesen

Herausforderungen stellen wir uns gern, denn wir wollen unseren Patient:innen

und Bewohner:innen auch nach 20 Jahren beste Medizin und Pflege bieten“,

erklärt Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG. „Seit

unserer Gründung haben wir uns zum sympathischen, innovativen und nachhaltigen

Gesundheitsanbieter entwickelt. Wir sind weiter auf Wachstumskurs.“ Die

Umsatzerlöse sind mit insgesamt 1.690,9 Mio. Euro um 89,3 Mio. Euro gegenüber

dem Vorjahr gestiegen, und 88,2 Mio. Euro (davon 70,6 % aus Eigenmitteln)

konnten in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert

werden.

Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Jürgen Steuber gehen der Erfolg und der

Innovationsgeist auf das große Engagement der Mitarbeiter:innen zurück, die in

einen starken Konzernverbund eingebettet sind: „Ihre Motivation,

Professionalität und Empathie sind die Grundlage dafür, dass sich die

Bewohner:innen und Patient:innen in unseren Einrichtungen angenommen und gut

versorgt fühlen.“ Zudem verweist Steuber auf das Erfolgsmodell der besonderen

Organisations- und Beteiligungsstruktur: „Im Verbund unserer gemeinnützigen

Aktiengesellschaft kommen Einrichtungen dazu und werden als Partner Teil einer

starken und solidarischen Gemeinschaft. Auf dieses Miteinander hat sich

AGAPLESION auch im Jubiläumsjahr fokussiert“.

Als größter christlich-diakonischer Gesundheitskonzern in Deutschland nimmt das

Unternehmen durch den Aufbau eines konzernweiten Nachhaltigkeitsmanagements

seine ökologische und damit gesamtgesellschaftliche Verantwortung war. Und um

(potenzielle) Mitarbeiter:innen von AGAPLESION als Arbeitgeber nachhaltig zu

überzeugen, werden moderne Arbeitsweisen (New Work) sowie Karrierewege

vorangetrieben.

Der AGAPLESION Geschäftsbericht steht unter nachfolgendem Link zur Ansicht

bereit:

Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main

von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche

Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und

Wettbewerbssituation zu stärken. Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100

Einrichtungen, darunter 22 Krankenhausstandorte mit 6.433 Betten, 40 Wohn- und

Pflegeeinrichtungen mit 3.562 Pflegeplätzen, vier Hospize, 36 Medizinische

Versorgungszentren, sieben Ambulante Pflegedienste und eine

Fortbildungsakademie. Darüber hinaus bildet AGAPLESION an 15 Standorten im

Bereich Gesundheits- und Krankenpflege aus. 22.000 Mitarbeiter:innen sorgen für

eine patient:innenorientierte Medizin und Pflege nach anerkannten

Qualitätsstandards. Pro Jahr werden rund eine Million Patient:innen versorgt.

Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen 1,7

Milliarden Euro. Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene

traditionsreiche Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die

AGAPLESION gAG fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer

Patient:innen, Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen als Maßstab für ihr

Handeln.

Quelle: Download, 14.07.2022