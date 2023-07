AGAPLESION gAG präsentiert Geschäftszahlen

AGAPLESION gAG präsentiert Geschäftsbericht 2020 (Download, PDF, 4,8 MB).

Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft präsentiert auf ihrer heutigen Hauptversammlung die Geschäftszahlen für das Jahr 2019. Die Umsatzerlöse inkl. der 2020 bislang neu hinzugekommenen Einrichtungen betragen über 1,5 Milliarden Euro. 82,5 Millionen Euro wurden im Geschäftsjahr für Sachanlagen und

immaterielle Vermögensgegenstände getätigt.

In den bundesweit über 100 Einrichtungen der AGAPLESION gAG wurden im

Geschäftsjahr 2019 im stationären und teilstationären Bereich 275.692 Patienten

behandelt. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für eine

patientenorientierte Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards.

Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen über

1,5 Milliarden Euro.

Als gemeinnützige Aktiengesellschaft schüttet der Konzern keine Dividende aus.

Die erwirtschafteten Überschüsse verbleiben in den Einrichtungen und stehen

damit für Investitionen ungeschmälert zur Verfügung.

Corona-Pandemie: Stresstest bestanden

Neben den Geschäftszahlen für 2019 war die Corona-Pandemie das beherrschende

Thema der Hauptversammlung. „Das deutsche Gesundheitssystem und die

Gesundheitsanbieter waren im Ausnahmezustand“, sagt Dr. Markus Horneber,

Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG. „Doch gerade in der Krise hat sich

die Stärke und Tragfähigkeit unseres christlichen Gesundheitskonzerns gezeigt.

Der Rettungsschirm der Bundesregierung hat kurzfristige Liquidität

sichergestellt. Welche Auswirkung die Corona-Pandemie langfristig auf die

Wirtschaftlichkeit der AGAPLESION gAG haben wird und wie sie das deutsche

Gesundheitssystem insgesamt prägt, bleibt abzuwarten“, beschreibt Horneber die

Situation.

Aufsichtsrat: Ulrike Scherf folgt auf Norbert Mander

Ulrike Scherf, Stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in

Hessen und Nassau (EKHN), wurde in den Aufsichtsrat berufen und folgt damit auf

Pfarrer Norbert Mander, der sein Mandat planmäßig niederlegt.

„Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Norbert Mander für seine treue,

wertschätzende und kompetente Mitarbeit. Wir wünschen ihm und seiner Familie

Gottes Segen auf seinem weiteren Lebensweg“, so AGAPLESION

Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Jürgen Steuber. „Stellvertretende

Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf heiße ich ganz herzlich in unserem Gremium

willkommen. Mit ihrer christlich-diakonischen Perspektive wird sie uns wichtige

Impulse für die Zukunft geben – wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Ulrike Scherf zu ihrer neuen Aufgabe: „Eine den Menschen zugewandte Medizin und

Pflege macht für mich einen christlichen Gesundheitskonzern aus. Ich möchte

dazu beitragen, das christliche Fundament und diakonische Profil von AGAPLESION

in die Zukunft zu tragen und die gesellschaftliche Relevanz aufzuzeigen.“

Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main

von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche

Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und

Wettbewerbssituation zu stärken.

Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 23

Krankenhausstandorte mit über 6.250 Betten, 40 Wohn- und Pflegeeinrichtungen

mit über 3.500 Pflegeplätzen, vier Hospize, 34 Medizinische Versorgungszentren,

16 Ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie. Darüber hinaus bildet

AGAPLESION an 15 Standorten im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege aus. Mehr

als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für eine

patientenorientierte Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards.

Pro Jahr werden über eine Million Patienten versorgt. Die Umsatzerlöse aller

Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen über 1,5 Milliarden Euro.

Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene traditionsreiche

Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die AGAPLESION gAG

fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer Patienten, Bewohner

und Mitarbeitenden als Maßstab für ihr Handeln.

Quelle: Pressemitteilung, 16.07.2020