Aktuelles Arbeitgeberangebot: Personalschlüssel der Pflege auf Spitzenniveau (Medienmitteilung).

Die nordrhein-westfälischen Universitätskliniken haben in den seit über neun Wochen laufenden Gesprächen über einen Tarifvertrag Entlastung mit der Gewerkschaft ver.di mehrfach ihr Angebot verbessert. Mit dem angebotenen

weiteren Personalaufbau in der Pflege sollen die Personalschlüssel an den

Unikliniken in NRW auch im europäischen Vergleich ein sehr hohes Niveau

erreichen. Zudem wurden die Vorschläge zur Entlastung auf weitere Berufsgruppen

und Tätigkeitsbereiche ausgeweitet, die in einem ähnlich engen Verhältnis zu

den Patientinnen und Patienten arbeiten, beispielsweise im OP-Bereich, der

Notaufnahme oder in Herzkatheterlaboren. Damit sind die Universitätskliniken

bereits weit der initialen Forderung, die Pflege am Bett zu verbessern,

entgegengekommen.

„Wir sind nicht stehengeblieben, sondern haben unser Angebot im Rahmen der

Verhandlungen deutlich weiterentwickelt. Wer in der Pflege einer

nordrhein-westfälischen Uniklinik arbeitet, könnte sich daher zukünftig sicher

sein, dass es keine besseren Regelungen in anderen Krankenhäusern gibt“, so

Andrea Schmidt-Rumposch, Pflegedirektorin der Universitätsmedizin Essen.

Für die Übergangszeit bis zur Erreichung der neuen Personalschlüssel bieten die

Unikliniken für alle Pflegekräfte am Bett und Beschäftigte in patientennahen

Bereichen einen sofortigen und bedingungslosen Belastungsausgleich an. Mit dem

Ziel einer nachhaltigen Entlastung haben die Unikliniken in den Gesprächen mit

der Gewerkschaft ein Konzept vorgestellt, das die Pflegekräfte einfach,

unbürokratisch und fair bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe unterstützt.

Konkret bedeutet das, dass die Pflegekräfte am Bett und Beschäftigte in

patientennahen Bereichen bis zu sieben Tage pro Jahr zusätzliche freie

Entlastungstage nehmen können.

„Unser Vorschlag ist so einfach gestaltet, dass man nicht um einzelne

Belastungssituationen streiten und auch keine zusätzliche Bürokratie schaffen

muss, um komplizierte Regeln nachzuhalten. Das Wichtigste für uns ist: die

Pflegenden sofort zu entlasten und die Patientenversorgung über diese

Aufbauzeit jederzeit sicherzustellen“, sagt Clemens Platzköster, Kaufmännischer

Direktor der Uniklinik Bonn.

Bei den Unikliniken herrscht kein Verständnis dafür, dass ver.di auf ein

bürokratisches, standardisiertes Modell anderer Kliniken besteht, das bei

Unikliniken nicht ohne weiteres umsetzbar ist und den Streik mit unverminderter

Härte fortsetzt. Die massiven Auswirkungen auf die Patientenversorgung in ganz

NRW sind nicht länger vermittelbar und stehen in keinem Verhältnis zum Stand

der konstruktiven Gespräche. Im Sinne einer Kompromissfindung sollte sich die

Gewerkschaft bewegen und von ihren Maximalforderungen abrücken. Die

NRW-Unikliniken wollen den Tarifvertrag Entlastung schnellstmöglich zu einem

positiven Abschluss bringen.

Absender: Die Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen



Für Presserückfragen wenden Sie sich bitte an:

Quelle: Medienmitteilung, 29.06.2022