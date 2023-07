Alexianer Gruppe legt Geschäftszahlen für 2021 vor

Geschäftszahlen 2021: Alexianer Gruppe trotzt schwierigen Bedingungen in der Pandemie (Download, PDF, 4 MB).

Die Alexianer Gruppe hat sich in dem von der Corona-​Pandemie geprägten Jahr 2021 gut behauptet. Der Gesundheits-​ und Sozialwirtschafts-​Konzern aus Münster erwirtschaftete einen Umsatzerlös von 1,7 Milliarden Euro. Das sind

27,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Grund für die außergewöhnliche Steigerung ist

in erster Linie die Integration der Katharina Kasper Gruppe, Dernbach, die zum

1. Oktober 2020 erfolgte und sich im Geschäftsjahr 2021 erstmals voll in den

Geschäftszahlen niederschlug.

Daneben gab es weitere Übernahmen im Jahr 2021. So wurden die mehrheitlichen

Geschäftsanteile am Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg sowie am

Johannisstift Münster erworben. Zur Alexianer Gruppe gehören 29 Krankenhäuser

(Somatik und Psychiatrie), medizinische Versorgungszentren sowie Einrichtungen

der Alten-​, Eingliederungs-​ und Jugendhilfe. Insgesamt gibt es 16.092 Betten

und Plätze, die sich auf die Geschäftsfelder Somatik und Rehabilitation (4219),

Psychiatrie (2379), Altenhilfe (3273) sowie Eingliederungs-​ und Kinder-​/

Jugendhilfe (6221) verteilen.

Auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg im Jahr 2021. Waren es

im Jahr 2020 26.272 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so arbeiteten zum

Stichtag 31. Dezember 2021 insgesamt 27.684 Frauen und Männer bei den

Alexianern, davon 18.011 Frauen und 9.673 Männer. Unter dem Dach der Alexianer

Gruppe gibt es 75 Gesellschaften, die bundesweit in insgesamt dreizehn Regionen

in sechs Bundesländern aktiv sind.

„Wir sind zufrieden, dass wir in dem schwierigen Umfeld dennoch ein positives

Ergebnis vorlegen konnten“, sagt Andreas Barthold, Sprecher der

Hauptgeschäftsführung der Alexianer Gruppe. Mit 33 Millionen Euro fiel das

Ergebnis zwar niedriger aus als im Vorjahr, die Gesamterlöse waren trotz

Unwägbarkeiten besser als erwartet.

Zu schaffen machte der Alexianer Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr die

andauernde Corona-​Pandemie, die zu starken Schwankungen bei der Zahl von

Patientinnen und Patienten insbesondere in den somatischen Krankenhäusern

führte. Diese wurden durch Ausgleichszahlungen teilweise kompensiert, sie

stellen aber für die Zukunft ein erhöhtes Risiko dar. Dazu gehört auch der

Fachkräftemangel, der sich insbesondere im Bereich der Pflege niederschlägt

sowie die ständig steigenden Strukturanforderungen.

„Chancen sehen wir daher unter anderem in den eigenen Bildungseinrichtungen

sowie unseren Instituten für Fort- und Weiterbildung, die uns erlauben,

Fachkräfte aus eigener Hand zu qualifizieren“, erklärte Andreas Barthold. Auch

das Krankenhauszukunftsgesetz sieht der Konzern positiv, da es Möglichkeiten

zur Optimierung der Prozesse durch Digitalisierung schafft. „Wir Alexianer

gewährleisten eine bedarfsgerechte, wohnortnahe Versorgung. Um dies auch

künftig sicherstellen zu können, schließen wir weitere strategische

Wachstumsschritte nicht aus“, so Barthold.

Mehr Kennzahlen, eine Jahreschronik sowie zahlreiche Statements von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Frage, was es für sie bedeutet, bei den

Alexianern zu arbeiten, runden den über 90-​seitigen Geschäftsbericht ab.

Dieser steht ab sofort unter

www.alexianer.de/aktuelles/mediathek/jahresberichte digital zur Verfügung und

kann als Broschüre über das Referat Unternehmenskommunikation bezogen werden.

Als katholischer Träger setzen die Alexianer christliche Werte nachhaltig im

Krankenhausalltag um. Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende begegnen

sich wertschätzend und rücksichtsvoll, ethisch verantwortungsvolles

Wirtschaften steht vor Gewinnoptimierung. Als frei-​gemeinnütziger Träger

reinvestiert die Gruppe die erwirtschafteten Überschüsse im Dienst der

Allgemeinheit. Gesellschafter der Alexianer GmbH ist die Stiftung der

Alexianerbrüder, die das materielle und immaterielle Erbe des 800 Jahre alten

Ordens der Alexianerbrüder verwaltet.

Quelle: Pressemitteilung, 29.08.2022