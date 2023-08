Alexianer und die Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH gehen gemeinsame Wege (Pressemitteilung).

Nach äußerst konstruktiven und vertraulichen Gesprächen haben die Alexianer GmbH und die Stiftung Katholische Kirchengemeinde St. Lucia beschlossen, die Mehrheitsanteile der Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH an die Alexianer zu übertragen. Sofern die zuständigen Bistümer, sowie das

Bundeskartellamt die Freigabe erteilen, werden die Alexianer dann ab dem 1. Juli 2021 Mehrheitsgesellschafter. Über Vertragsdetails haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Träger des Stolberger Krankenhauses war mehr als 146 Jahre die Katholische

Kirchengemeinde St. Lucia, Stolberg. Rein rechnerisch betrachtet ist das

Krankenhaus sogar älter – gegründet wurde es bereits 1863. Ein weiterer

wichtiger Abschnitt war Ende 2009: Damals gründete die Kirchengemeinde die

„Stiftung Katholische Kirchengemeinde St. Lucia“. Die Anteile wurden an die

Stiftung übertragen und eine gemeinnützige GmbH gegründet. Seitdem gibt es die

Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH. Nun gehen die Anteile an die

Alexianer, einem der größten katholischen Träger im Gesundheits-​ und

Sozialwesen Deutschlands mit Hauptsitz in Münster.

„Der katholische Charakter wird durch uns selbstverständlich erhalten bleiben

und auch das bestehende medizinische Profil des Hauses behält einen festen

Platz im Zukunftskonzept“, sagt Andreas Barthold, Hauptgeschäftsführer der

Alexianer GmbH. „Die bestehende Geschäftsführung hat nebst Stiftung St. Lucia

in den vergangenen Jahren schon an vielen Stellschrauben gedreht, um das Schiff

Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg in ruhigere Gewässer zu führen. Dieses

Krankenhaus mit seinen unterschiedlichen Tochtergesellschaften ist etwas ganz

Besonderes – das merkt man sofort beim Betreten des Hauses. Wir von den

Alexianern freuen uns deshalb nun sehr darauf, mit auf der Kommandobrücke

stehen und gemeinsam mit Volldampf in eine erfolgreiche Zukunft schippern zu

dürfen.“

Die Krankenhauslandschaft verändert sich – zum einen aufgrund des politischen

Willens, zum anderen durch die medizinische Entwicklung mit steigenden

Qualitätsansprüchen. „Wir im Bethlehem haben dies schon lange erkannt und sind

bereits vielfach Kooperationen mit anderen Krankenhäusern eingegangen, um

Schwerpunkte zu bilden und Leistungen aus qualitativen Gründen zu zentrieren“,

erklärt Dirk Offermann, Geschäftsführer der Bethlehem Gesundheitszentrum

Stolberg gGmbH. „Doch die Krankenhausfinanzierung ist weiterhin sehr schwierig

– vor allen Dingen im Bereich der Investitionen. Auf Dauer haben es da solitäre

Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung auf dem Markt einfach schwer.

Durch die Kooperation mit den Alexianern können wir die Patientenversorgung

hier in Stolberg und somit auch in der Städteregion Aachen zukünftig qualitativ

hochwertig sicherstellen und weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber sein. Hand

in Hand, vertrauensvoll und auf einer offenen und ehrlichen Basis“, so Dirk

Offermann.

Dazu Alexianer-Hauptgeschäftsführer Andreas Barthold: „Das Zukunftskonzept der

Stolberger ist sehr gut, das wollen wir unterstützen und weiterentwickeln. Um

die Spezialisierung des Bethlehem schneller vorantreiben zu können, werden wir

in den kommenden Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in den Standort

Stolberg investieren.“

In der Pflegeausbildung kooperieren die Alexianer in Aachen bereits seit vielen

Jahren mit dem Franziska Schervier Schul- und Bildungszentrum (FSB), der

Krankenpflegeschule des Bethlehem-Krankenhauses Stolberg. Die Auszubildenden

absolvieren ihren praktischen Teil der Ausbildung bei der Alexianer Aachen

GmbH, die schulische Ausbildung können sie an der Pflegeschule des

Luisenhospitals in Aachen oder eben in Stolberg absolvieren.

Über die Aachener GmbH betreiben die Alexianer außerdem einige andere

Einrichtungen in Stolberg, sodass man sich auch aus der unmittelbaren

Nachbarschaft mit zahlreichen Berührungspunkten kennt.

„Die Region Aachen ist für uns interessant, hier haben wir mit dem Alexianer

Krankenhaus Aachen, der Fachklinik für Psychiatrie, unser Mutterhaus. Wir

freuen uns, dass wir mit der Übernahme des Bethlehem Krankenhauses unser

Engagement in der Region Aachen ausweiten können“, so Andreas Barthold.

„Für uns stand fest: Wenn wir uns einem größeren Verbund anschließen, dann eben

nur den Alexianern“, betont Dirk Offermann. „Wir passen einfach gut zusammen

und haben die gleichen Werte- und Qualitätsvorstellungen!“

Quelle: Pressemitteilung, 22.04.2021