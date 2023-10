Altenpflegebarometer 2020 (Kurzversion) (Vincentz Network, PDF, 1 MB).

92 Prozent der Senioren-Einrichtungen mussten Bewohner ablehnen, bei 42 Prozent blieben Pflegeplätze aufgrund des Fachkräftemangels unbesetzt und 64 Prozent verfehlten ihre Wachstums-Ziele – dies sind nur einige der alarmierenden Ergebnisse des Altenpflegebarometers 2020, durchgeführt vom führenden Fachmedienhaus Vincentz Network und der Evangelischen Heimstiftung.

Die seit 2016 zweijährlich erscheinende, repräsentative Studie bildet als

einzige die Stimmungslage der Führungskräfte in der Altenpflege ab. Das 3.

Altenpflegebarometer zeigt deutlich, wie sich die Probleme in den vergangenen

vier Jahren verschärft haben. Vorgestellt werden die Ergebnisse und mögliche

strukturelle Lösungen auf der Altenheim Expo, dem wichtigsten Fachkongresses

der Pflegewirtschaft vom 20. bis 21. Oktober in Berlin.

[...]

Quelle: Vincentz Network, 01.10.2020