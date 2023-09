AMEOS schließt Refinanzierung ab (Pressemitteilung).

Die AMEOS Gruppe erwirtschaftet mittlerweile einen Gesamtumsatz von über einer Milliarde Euro jährlich, was eine Aufstockung der Unternehmensfinanzierung nötig machte. An der nun abgeschlossenen Refinanzierung wird eine Vielzahl von Kreditinstituten beteiligt. In diesem

Rahmen kommt es auch zu einer Eigenkapitalaufstockung: Dr. Axel Paeger, Gründer der AMEOS Gruppe, stockt seine Anteile am Unternehmen kräftig auf.

Das Unternehmensprinzip, dass alle Überschüsse, soweit sie anfallen, im

Unternehmen verbleiben und vor Ort für die Verbesserung der Personalausstattung

und notwendige Investitionen verwandt werden, bleibt erhalten. Auch zukünftig

wirtschaftet AMEOS gemeinnützig und ohne Gewinnausschüttungen.

AMEOS setzt damit weiter auf eine solide und nachhaltige Finanzierungsstruktur.

Im Zentrum des Handelns steht die mittel- bis langfristige Finanzierung des

Auftrags, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Hier

spielen regelmässige Investitionen eine wichtige Rolle. AMEOS investiert über

40 Mio. Euro jährlich in Medizintechnik und Infrastruktur. Darüber hinaus

entwickelt die AMEOS Gruppe kontinuierlich und sehr erfolgreich bedarfsgerechte

Leistungsangebote.

Zu Zeiten der Covid-19-Pandemie wurden beispielsweise durch kurzfristige

Investitionen die Intensivkapazitäten der AMEOS Klinika sehr schnell um das

Doppelte hochgefahren, um die jederzeitige Versorgung aller

beatmungspflichtigen Patient*innen sicher zu stellen. Allein an einem Standort

in Sachsen-Anhalt, dem AMEOS Klinikum Bernburg, hat AMEOS über einen längeren

Zeitraum mehr Covid-19-Patient*innen auf Intensivstationen versorgt als die

Universitätsklinika der Landesregierung gesamthaft.

Dr. Axel Paeger sagt dazu: „Ich freue mich sehr darüber, dass mit der

Refinanzierung die langfristige Zukunft der Leistungen von AMEOS für die

Bevölkerung und für die Patienten gesichert ist und der Ausbau unseres

bestehenden Leistungsangebotes sowie weiteres Wachstum möglich werden. AMEOS

hat viel vor in der Zukunft und verfolgt zahlreiche Investitionsprojekte, die

jetzt – so wie wir nun aufgestellt sind – noch zügiger in Angriff genommen

werden können.“

Die AMEOS Gruppe ist einer der grössten Gesundheitsversorger in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. Als starke und dynamisch wachsende Gruppe

beschäftigt sie derzeit rund 16.000 Mitarbeitende und bildet über 1.000

Auszubildende aus. In den fast 100 Krankenhäusern, Poliklinika, Reha-, Pflege-

und Eingliederungseinrichtungen versorgt die AMEOS Gruppe jährlich mehr als

eine halbe Million Menschen. Dem Leitsatz: „Vor allem Gesundheit“ sind alle

Berufsgruppen verpflichtet.

Bei AMEOS stehen der Mensch und seine Gesundheit im Mittelpunkt des Handelns.

Die bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung verbindet AMEOS

erfolgreich mit wirtschaftlichem Handeln. Das Ziel ist langfristiger und

nachhaltiger Erfolg.

Quelle: Pressemitteilung, 18.02.2021