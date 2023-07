ANregiomed überträgt Siemens Healthineers und Dräger die Verantwortung für die Medizintechnik

Klinikverbund ANregiomed hat Siemens Healthineers und Dräger beauftragt, die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Medizintechnik in seinen drei Krankenhäusern zu übernehmen (Presseaussendung).

Die zehnjährige Partnerschaft umfasst die Bereitstellung von diagnostischen Bildgebungssystemen, die dazu notwendige Aus- und Weiterbildung des klinischen Personals und die Beratung zu Personalgewinnungs- und -bindungskonzepten. Dräger kümmert sich um den Bereich Biomedizintechnik und liefert Geräte für

Anästhesie, Beatmung und Monitoring. Das Auftragsvolumen bewegt sich im

mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Zum 1. September 2022 erfolgte der Start für die Technologiepartnerschaft.

Damit wird ein erfolgreiches Konzept, das Siemens Healthineers bisher

international mit großen vernetzten Gesundheitsdienstleistern und

Krankenhäusern der Vollversorgung verfolgt, erstmals mit einem kommunalen

Medizindienstleister umgesetzt.

Siemens Healthineers wird ANregiomed im Rahmen der Technologiepartnerschaft

über die kommenden zehn Jahre an allen Standorten mit notwendigen

medizintechnischen Geräten und Systemen für die bildgebende Diagnostik und die

bildgestützte Intervention ausstatten, diese warten und über die Laufzeit auf

dem neusten Stand der Technik halten. Dräger als weiterer Technologiepartner

wird zusätzlich medizintechnische Geräte, insbesondere in den Bereichen

Anästhesie, Beatmung und Monitoring, bereitstellen, warten und instandhalten.

Siemens Healthineers übernimmt die gesamte Projektverantwortung und wird jedes

Jahr ein Innovations- bzw. Optimierungsprojekt gemeinsam mit ANregiomed

erarbeiten und umsetzen. Diese Projekte umfassen beispielsweise die Bereiche

Telemedizin für die Kommunikation zwischen den Standorten und

Kooperationspartnern oder einer digitalen Anwenderplattform, um Informationen

zu Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung und Patienteninteraktion zur

Verfügung zu stellen. Ergänzt wird die Partnerschaft um die Aus- und

Weiterbildung des klinischen Personals und die Beratung zu Personalkonzepten

hinsichtlich Personalgewinnung und -bindung, wie sie Siemens Healthineers

selbst erfolgreich einsetzt.

Der Vertrag wurde zunächst auf zehn Jahre abgeschlossen – eine Verlängerung um

weitere fünf Jahre ist für ANregiomed optional möglich.

"Mit dieser Technologiepartnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel in der

partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Gesundheitsversorgern und Partnern aus

der Medizintechnikindustrie auf“, erläuterte Dr. Bernd Ohnesorge, Präsident

Europa, Mittlerer Osten & Afrika bei Siemens Healthineers. „Ein Modell, das

weltweit mit großen vernetzten Gesundheitsdienstleistern und Vollversorgern

bereits sehr gut funktioniert, wollen wir nun mit ANregiomed anhand der

Bedürfnisse eines regionalen Gesundheitsanbieters gemeinsam erfolgreich

weiterentwickeln. Auch die räumliche Nähe zu unseren weltweiten

Entwicklungszentren in Erlangen und Forchheim wollen wir im Sinne der

Patientinnen und Patienten in der Region einbringen.“

Die Dräger TGM GmbH kümmert sich um den gesamten Biomedizintechnik-Bereich an

den drei ANregiomed-Standorten und den angeschlossenen Medizinischen

Versorgungszentren. Der Aufgabenbereich umfasst insgesamt etwa 6.500 Geräte.

Darüber hinaus stellt Dräger unter anderem Patientenmonitoring, Beatmungs- und

Anästhesiegeräte sowie Infusionspumpen und Endoskopie-Geräte bereit. Dräger

bindet alle Anwender frühzeitig mit ein, damit neue Geräte möglichst nahtlos in

Betrieb genommen werden können.

„Um Patienten adäquat versorgen zu können, ist ein reibungsloser Betrieb von

Medizintechnik wichtig. Auch wenn dies unsere Kompetenz ist, spielt die

Zusammenarbeit mit den Anwendern auf Augenhöhe eine wesentliche Rolle. Zum

Beispiel stimmen sich unsere Kolleginnen und Kollegen eng mit den

ANregiomed-Mitarbeitern ab, um einheitliche Standards bei Betrieb, Wartung und

dem Umgang mit möglichen Fehlermeldungen medizintechnischer Geräte zu

erreichen. So helfen wir, den Klinikalltag und die tägliche Arbeit angenehmer

und einfacher zu gestalten. Es bleibt mehr Zeit für die Patienten, und der

Aufenthalt in den Kliniken kann noch sicherer werden“, so Bernhard Schenk,

Geschäftsführer der Dräger TGM GmbH.

Der ANregiomed-Klinikverbund erwartet sich durch die Partnerschaft einen

enormen Technologieschub bei insgesamt deutlicher Kostenreduktion. Weil der

Austausch vieler Systeme bereits in den ersten 18 Monaten erfolgt, werden

Investitionsrückstände schnell kompensiert. Qualität und Prozessabläufe in der

medizinischen Versorgung werden unter anderem dadurch verbessert, dass dank

kürzerer Untersuchungsdauer und modernerer Geräte die Strahlenbelastung für den

Patienten auf das geringstmögliche Maß reduziert wird. Durch die

Standardisierung der Medizintechnik im gesamten Klinikverbund wird darüber

hinaus ein standortübergreifender Einsatz von Personal ohne aufwändige

technische Einweisung möglich.

„Der Einsatz modernster Technologie macht ein Krankenhaus für Beschäftigte

aller medizinischen Berufsgruppen besonders attraktiv. Weil es auch für uns –

wie für viele andere Kliniken – künftig immer schwieriger wird, spezialisierte

Fachkräfte zu gewinnen und dauerhaft zu binden, wirken wir unmittelbar dem

Fachkräftemangel entgegen“, ist ANregiomed-Vorstand Dr. med. Gerhard M.

Sontheimer überzeugt. „Mit der Realisierung dieses Projekts geht unser

Kommunalunternehmen neue Wege. Es ist uns gelungen, zwei Partnerunternehmen von

Weltruf davon zu überzeugen, gemeinsam mit ANregiomed in die Zukunft zu gehen.

Technisch auf neuestem Stand, mit medizinischen Angeboten auf höchstem Niveau,

ambulant und stationär, für die Patientinnen und Patienten in Stadt und

Landkreis Ansbach, die auf uns als wichtigsten Gesundheitsdienstleister

zählen.“

Quelle: Presseaussendung, 09.09.2022