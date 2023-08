Anstieg der Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen 2019 um 1,3 % in Sachsen-Anhalt (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

2019 stieg in Sachsen-Anhalt die Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %, während in Deutschland der Zuwachs 1,7 % betrug. Insgesamt waren 2019 in Sachsen-Anhalt 147,5 Tsd. Personen im Gesundheitswesen tätig, 2,0 Tsd. Personen mehr als 2018. Zum Anstieg der

Beschäftigten konnten in Sachsen-Anhalt dabei alle Bereiche mit Ausnahme der Verwaltung (-0,1 Tsd. Beschäftigte) beitragen. Die höchsten absoluten Zunahmen wurden bei den

ambulanten Einrichtungen (z. B. Arztpraxen, Apotheken und ambulante

Pflegeeinrichtungen) sowie den stationären und teilstationären Einrichtungen

(z. B. Krankenhäuser und stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen) mit

jeweils 0,9 Tsd. Personen nachgewiesen. In diesen beiden Bereichen waren mit

insgesamt 115,5 Tsd. Personen mehr als 3/4 aller Beschäftigten des

Gesundheitswesens tätig.

2019 waren 116,0 Tsd. Personen bzw. 78,6 % der Beschäftigten weiblich, womit

Sachsen-Anhalt zusammen mit Sachsen den höchsten Anteil an weiblichen

Beschäftigten im Bundesländervergleich hat. Im Bundesdurchschnitt betrug der

Anteil weiblicher Beschäftigen 75,5 %. Insgesamt hatte Sachsen-Anhalt wie

bereits in den Vorjahren einen Anteil von 2,6 % an allen Beschäftigten im

Gesundheitswesen in Deutschland.

Die vorliegenden Berechnungsergebnisse wurden durch die Arbeitsgruppe

„Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) ermittelt.

Weitere Ergebnisse für Sachsen-Anhalt sowie für alle Bundesländer zur

Gesundheitspersonalrechnung können der Internet-Seite der AG GGRdL unter

www.ggrdl.de entnommen werden.

Unter Gesundheitspersonal/Beschäftigten werden hier Beschäftigungsverhältnisse

verstanden, sodass Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen in verschiedenen

Einrichtungen auch mehrfach gezählt werden; Definition Gesundheitswesen gemäß

SHA (System of Health Account); nicht identisch mit Abteilung 86 der aktuellen

Wirtschaftszweigklassifikation.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 28.10.2021