Arbeitgeber legen attraktives Angebot für Krankenhaus-Ärzteschaft vor (VKA).

VKA bietet ein Volumen von mehr als 4,4 Prozent für 39 Monate/ Einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1.200 Euro für jede Ärztin und jeden Arzt in Vollzeit/ Vergütung für Rufbereitschaftsdienste steigt ebenfalls/ Flexible Regelungen müssen beibehalten werden. Berlin. Im Rahmen der dritten

Tarifverhandlungsrunde für die rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) der Gewerkschaft Marburger Bund ein

Angebot unterbreitet. Dieses sieht bei einer Laufzeit von 39 Monaten zwei

Entgelterhöhungen in Höhe von insgesamt 3,3 Prozent und eine steuer- und

abgabenfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.200 Euro je Ärztin und Arzt in

Vollzeit vor. Die Corona-Sonderzahlung soll die besonderen Belastungen durch

die Corona-Pandemie entschädigen und bis 31. März 2022 an die Beschäftigten

ausgezahlt werden. Die VKA bietet zudem an, die Leistung eines achten und

folgenden Bereitschaftsdienstes von der Zustimmung der Ärztin oder des Arztes

abhängig zu machen. Zudem sollen zusätzliche Zuschläge für die Rufbereitschaft

gezahlt werden, wenn mehr als 16 davon durchschnittlich im Kalendermonat zu

leisten sind. Insgesamt hat das Angebot ein finanzielles Volumen von mehr als

4,4 Prozent.

Wolfgang Heyl, Verhandlungsführer der VKA und Vorsitzender des

Gruppenausschusses der VKA für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: „Mit dem

heute vorgelegten Angebot schöpfen die kommunalen Krankenhäuser ihre

finanziellen und vor allem arbeitsorganisatorischen Möglichkeiten aus. Das

Angebot mit Entgelterhöhung und Corona-Sonderzahlung kostet die kommunalen

Krankenhäuser rund 254 Millionen Euro über die gesamte Laufzeit. Dazu kommen

weitere Kosten bei tatsächlich geleisteten Ruf- und Bereitschaftsdiensten auf

die Arbeitgeber zu. Insbesondere wollen wir die Leistungen der

Krankenhausärztinnen und -ärzte in der Corona-Pandemie würdigen, was sich in

der Einmalzahlung niederschlägt. Gleichfalls müssen wir aber auch die

Praktikabilität von Regelungen zu Ruf- und Bereitschaftsdiensten im Blick

behalten und für alle Beteiligten so unbürokratisch wie möglich gestalten.“

Eckpunkte des Angebots:

Laufzeit: 1. Oktober 2021 – 31. Dezember 2024

Lineare Erhöhung:

ab dem 1. Januar 2023 um 1,65 Prozent und

ab dem 1. Januar 2024 um weitere 1,65 Prozent.

Corona-Sonderzahlung: 1.200 Euro (Auszahlung mit dem März-Entgelt 2022)

Verbesserungen der Regelungen für Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienste

Die am Donnerstag begonnene dritte Verhandlungsrunde wird am morgigen Freitag

fortgesetzt. „Auf der Basis unseres Angebotes lässt sich nun zügig ein

Abschluss vereinbaren, der den bestehenden Rahmenbedingungen und der

schwierigen finanziellen Lage der kommunalen Krankenhäuser gerecht wird“, so

Wolfgang Heyl weiter.

Das komplette Angebot kann hier eingesehen werden.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist der Spitzenverband

der kommunalen Arbeitgeberverbände in Deutschland. Sie regelt die

Arbeitsbedingungen für die kommunalen Beschäftigten und schließt Tarifverträge

mit den zuständigen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Die VKA vertritt

fast 10.000 kommunale Arbeitgeber in Deutschland mit mehr als 2,3 Millionen

Beschäftigten.

Quelle: VKA, 15.12.2021