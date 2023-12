Artemed übernimmt St. Josefskrankenhaus Heidelberg (Pressemitteilung).

Eine sichere Zukunft für die St. Josefskrankenhaus GmbH Heidelberg. Die Artemed Klinikgruppe übernimmt. Pressemitteilung des Ordens der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul Freiburg im Wortlaut. 31. März 2021 Die Erfolgsgeschichte des St. Josefskrankenhauses,

im Besitz des Ordens der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul Freiburg, begann im Oktober 1890 mit der feierlichen Einweihung des Hauses in der Weststadt.

Die mehr als 130-jährige Entwicklung war durch eine stetige medizinische

Neuausrichtung geprägt. Das Gebäude wurde durch viele Umbauten modernisiert,

durch Anbauten erweitert und technisch und infrastrukturell auf dem neuesten

Stand gehalten. Stets geblieben ist das geistliche Anliegen des hl. Vinzenz von

Paul und der hl. Louise von Marillac: Die Sorge und die Zuwendung zum

erkrankten Menschen als Zeichen der besonderen Nächstenliebe.

Als Plankrankenhaus des Landes Baden-Württemberg verfügt das St.

Josefskrankenhaus über insgesamt 249 Betten in den Fachrichtungen Chirurgie,

Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der belegärztlich geführten

HNO-Heilkunde. Zudem ist die Klinik Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät

Mannheim, die zur Universität Heidelberg gehört. Mit der Louise von

Marillac-Schule verfügt das Haus zudem über eine eigene staatlich anerkannte

Bildungseinrichtung für Gesundheitsberufe mit 66 Ausbildungsplätzen, die sich

ab diesem Jahr auf 132 erhöhen werden. Jährlich werden im St. Josefskrankenhaus

ca. 21.000 Patient*Innen stationär und ambulant behandelt.

Seit dem ersten Tag liegen die Geschicke des St. Josefskrankenhauses in den

Händen der Vinzentinerinnen – mit viel Weitblick und Behutsamkeit haben sie das

Haus durch schwere Zeiten gelenkt und zu der Einrichtung gemacht, die es heute

ist. Dennoch hat der Generalrat des Ordens nun beschlossen, das Haus in neue

Hände zu geben.

Die Altersstruktur des Ordens, – es leben derzeit 91 Schwestern mit einem

Altersdurchschnitt von über 82 Jahren in der Gemeinschaft – die finanziellen

Möglichkeiten und die gravierenden Veränderungen im Gesundheitswesen haben zu

dieser Entscheidung geführt, mit dem Ziel, die Versorgung der Patient*Innen,

die Arbeitsplätze und die Wirtschaftlichkeit, sowie die christlichen Werte

nachhaltig sicherzustellen. Für die Ordensgemeinschaft ist dies ein

schmerzlicher, aber konsequenter Schritt.

Nach einigen Kontaktaufnahmen und Gesprächen wurde schnell entschieden, nur

noch mit einem Interessenten in finale Vertragsverhandlungen einzutreten.

Wir freuen uns sehr, in der Artemed Klinikgruppe einen Gesellschafter gefunden

zu haben, der die mit dem Verkauf verbundenen Ziele des Ordens erfolgreich

umsetzen wird. Die Artemed ist ein bundesweit tätiger Träger von

Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen. Der notarielle Kaufvertrag wurde in

den vergangenen Tagen unterzeichnet.

Die Krankenhausleitung, die

Mitarbeitervertretung und die Mitarbeiter*Innen wurden über die Entwicklung

informiert. Die bestehenden Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse der ca. 600

Mitarbeiter*Innen werden durch den Gesellschafterwechsel nicht berührt. Das

Hospiz Louise verbleibt weiterhin in den Händen des Ordens.

Die Übergabe ist für den Zeitraum zwischen dem 01.07. und dem 01.10.2021,

vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamtes, des Heiligen Stuhls in Rom und

des Erzbischofs der Diözese Freiburg geplant

Quelle: Pressemitteilung, 31.03.2021