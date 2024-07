Asklepios und Siemens installieren erstes autonomes Roboterlabor für Kliniken (Pressemitteilung).

Zwei Roboter in der Asklepios Klinik Bad Oldesloe ermöglichen Laborbetrieb rund um die Uhr, verbessern Patientensicherheit und entlasten Fachpersonal. Als erstes Krankenhaus weltweit verfügt die Asklepios Klinik Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) ab sofort über zwei von Siemens Healthineers und der United

Robotics Group entwickelte autonome Laborroboter. Mit dem autonom arbeitenden System, bei dem die Roboterarme Geräte bedienen und so umfassende

Analysen durchführen, kann ein komplettes Basislabor (u.a. klinische Chemie,

Gerinnungsanalytik, Hämatologie) für die Patient:innen nachts und an

Wochenenden auch ohne Personal im Einsatz sein. Das ist insbesondere für die

Versorgung von Notfällen relevant und angesichts des bundesweiten

Fachkräftemangels zukunftsweisend. Die bereits voll einsatzfähige Technologie,

die heute im Rahmen einer Zoom-Pressekonferenz erstmals der Weltöffentlichkeit

vorgestellt wurde, ist „made in Germany“ und wird von Siemens Healthineers

zusammen mit der Asklepios Kliniken Gruppe und seiner Laborgesellschaft Medilys

künftig noch weiterentwickelt.

„Asklepios versteht sich als branchenweiter Innovationsführer bei der

Digitalisierung im Gesundheitswesen und zeigt am Klinikstandort Bad Oldesloe,

wie die Laborversorgung der Zukunft funktioniert. Die neue, von Siemens

Healthineers für unsere Bedürfnisse angepasste, innovative Robotertechnologie,

die wir heute erstmals der Öffentlichkeit vorstellen, hat das Potenzial, an

vielen Klinikstandorten bundesweit zum Einsatz zu kommen“, sagte Prof. Dr.

Christoph U. Herborn, Chief Medical Officer der Asklepios Kliniken Gruppe. „Mit

dem Robotersystem können wir unser Laborpersonal entlasten und die

Verfügbarkeit unseres Labors erhöhen. Das hat ganz unmittelbar auch Vorteile

für unsere Patientinnen und Patienten, die jetzt auch nachts und an Wochenenden

ihre Laborergebnisse schnell und zuverlässig erhalten“, so Prof. Herborn.

„Mit unserem Robotersystem haben wir eine zuverlässige Mechanisierungslösung

für kleine Labore entwickelt, bei denen eine Vollautomation unwirtschaftlich

wäre. Alle Krankenhäuser ohne Vollautomationsstraßen sollten diese neue Option

in ihre wirtschaftlichen Erwägungen und in die Personaleinsatzplanung für MTLAs

und andere Labormitarbeitende einbeziehen“, sagte Dr. Guido Schütte, Leiter

Labordiagnostik für Zentral- und Westeuropa bei Siemens Healthineers,

anlässlich der Vorstellung des Robotersystems.

Für den Analysevorgang gibt das Personal der Klinik die Probenröhrchen in eine

Übergabestation. Der Roboter nimmt die Proben, scannt den Barcode über eine

Kamera, entfernt, wenn notwendig, die Probenkappen, sortiert diese in Racks und

startet den jeweils passenden Zentrifugations- und/oder Analyseprozess. Das

Untersuchungsergebnis wird an das bestehende IT-System übermittelt. Das Labor

kann somit in der Nacht oder an Wochenenden auch ohne Medizinisch-Technische

Laboratoriumsassistent:innen (MTLA) betrieben werden. Das Labor in der

Asklepios Klinik Bad Oldesloe, das zur konzerneigenen Medilys Laborgesellschaft

gehört, setzt das System zur Blutanalyse der Gerinnungswerte, der Hämatologie

und für die Klinische Chemie und Immunologie ein. Notfallproben werden von dem

System priorisiert, auch Nachforderungen werden automatisiert abgearbeitet. Die

kollaborativen Roboter (Cobot) sind jeweils 19 Kilogramm schwer und verfügen

über mehrere integrierte Kameras. Die Roboterarme mit ihren sieben Gelenken

haben eine Reichweite von 1,26 Metern. Damit kann der Roboter Laborgeräte

bedienen, die auf fünf Quadratmetern um ihn herum angeordnet sind. Das System

hat eine Tragkraft von vier Kilogramm und eine Wiederholgenauigkeit von 0,1

Millimeter. Die Software steuert die hoch-komplexen Prozesse der beiden

Robotereinheiten und sorgt so für einen bis zu 16-stündigen

Stand-alone-Betrieb. Das System ist an das digitale Laborinformationssystem des

Krankenhauses angeschlossen, in dem auch die Analyseergebnisse zur Verfügung

stehen. Während des gesamten Prozesses arbeitet das System autonom und braucht

keine menschliche Unterstützung.

Hinweis zum Fachkräftemangel: Laut einem Ende 2019 vom Deutschen

Krankenhausinstitut veröffentlichten Gutachten waren seinerzeit bundesweit fast

1.200 MTA-Stellen in Kliniklaboren unbesetzt, fast dreimal so viele so viele

wie noch 2011. Der Fachkräftemangel erschwert den kontinuierlichen Betrieb von

medizinischen Laboren insbesondere in kleinen und mittelgroßen Krankenhäusern

vor allem in strukturschwachen Regionen.

Quelle: Pressemitteilung, 13.12.2021