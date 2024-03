ATOS übernimmt Main Klinik in Frankfurt (Pressemitteilung).

Die ATOS Gruppe, ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity und deutschlandweit führendes Netzwerk in der orthopädischen Spitzenmedizin, übernimmt die Main Klinik in Frankfurt. Mit dem Zukauf baut ATOS seine Position im Markt für elektive orthopädische Behandlungen weiter aus und sichert sich ein erstes Standbein im urbanen Frankfurt. Durch die Übernahme der Main Klinik baut die Klinik-Gruppe ihre Präsenz in der Region konsequent aus.

Die Main Klinik, mitten in Frankfurt am Main unweit der Zeil gelegen, ist mit

knapp 12.000 Patienten und 2.000 Operationen pro Jahr eine der größten

Privatkliniken Frankfurts. Gegründet im Jahr 2002, hat sie sich auf die

operative und konservative Therapie von Sportverletzungen sowie auf

orthopädische und chirurgische Eingriffe spezialisiert. Dazu gehören neben hoch

entwickelter Spezialtechnik ein bestens eingerichtetes Diagnosezentrum und das

Angebot einer weitgreifenden Rehabilitation.

Herausragend an der Main Klinik sind die technisch gut ausgestatteten

Operationssäle, eine Bettenstation mit Einbettzimmern sowie mehrere Fachärzte-

und Rehabilitationspraxen. Dabei deckt die Klinik das ganze Spektrum der

invasiven und konservativen Orthopädie, der physikalischen rehabilitativen

Medizin und Schmerztherapie ab. Seit Gründung wurden mehr als 30.000 operative

Eingriffe durchgeführt, davon allein mehr als 110.5000 Schulteroperationen. Die

Fokussierung der Klinik auf elektive Behandlungen im Bereich der Orthopädie

passt genau in das Portfolio von ATOS.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 12.01.2021