Aufsichtsrat der Sana Kliniken AG verlängert Vorstandsvertrag (Sana-Kliniken).

Dr. Jens Schick, seit Juli 2014 Mitglied des Vorstands der Sana Kliniken AG, bleibt den Sana Kliniken AG als Vorstandsmitglied für weitere fünf Jahre erhalten. In seiner jüngsten Sitzung verlängerte der Aufsichtsrat des führenden integrierten Gesundheitsdienstleisters Jens Schicks Vertrag bis zum Jahr 2027. Als Chief Operating Officer ist er u.a. für den Betrieb der Sana-Kliniken sowie

das B2B-Geschäft mit Einkauf & Logistik, technischem Klinikservice und die IT

verantwortlich.

Der promovierte Gesundheitsökonom blickt auf fast 30 Jahre Berufserfahrung im

Gesundheitswesen zurück, stieß 2005 zu den Sana Kliniken und zog 2014 nach

verschiedenen regionalen Leitungs- und Geschäftsführungsaufgaben in

Sana-Krankenhäusern in den Vorstand der AG ein. „Mit Dr. Jens Schick binden wir

einen Gesundheitsexperten mit langjähriger operativer und strategischer

Erfahrung an die Sana Kliniken, mit dem wir in den nächsten Jahren den

Transformationsprozess unserer stationären Einrichtungen, den Ausbau unserer

ambulanten Aktivitäten sowie den Ausbau des Geschäftskundenbereichs

vorantreiben werden“, begründet der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Leitermann

den Beschluss. Erst im Frühjahr 2021 hatte der Aufsichtsrat den Vertrag mit dem

Vorsitzenden des Vorstands Thomas Lemke um fünf Jahre verlängert. Diese

Personalentscheidungen schaffen Kontinuität und Planungssicherheit, um den

eingeschlagenen Weg der Sana Kliniken AG zum integrierten

Gesundheitsdienstleister konsequent fortzusetzen, so Ulrich Leitermann weiter.

„Ich bedanke mich für das fortgesetzte Vertrauen und freue mich, in einem sehr

herausfordernden Umfeld das Unternehmen an verantwortlicher Stelle

weiterentwickeln und die Zukunftsthemen der Sana Kliniken mitgestalten zu

können“, erklärt Dr. Jens Schick. Komplettiert wird der Vorstand der Sana

Kliniken AG durch Irmgard Wübbeling (CFO) und Personalvorstand Jan Stanslowski.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/cSQ' title='Aufsichtsrat der Sana Kliniken AG

verlängert Vorstandsvertrag'>Sana-Kliniken, 12.01.2022