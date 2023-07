Augustinum übernimmt Diakoniewerk Hohenbrunn im Berchtesgadener Land (Pressemitteilung).

Soziale Einrichtungen im Berchtesgadener Land werden fortgeführt, Überlegungen für eine kleinere Seniorenresidenz Augustinum 2.0. Die Münchner Augustinum Gruppe übernimmt das Evang.-Luth. Diakoniewerk

Hohenbrunn in Bischofswiesen im Landkreis Berchtesgadener Land (Oberbayern).

Das gaben die beiden diakonischen Unternehmen am Montag (29. November) bei

einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bischofswiesen bekannt.

Das Diakoniewerk Hohenbrunn hatte in den vergangenen Jahren operativ Verluste

geschrieben und deshalb nach Möglichkeiten für eine neue Trägerschaft gesucht.

Nach Prüfung verschiedener Angebote hat sich das Kuratorium des Diakoniewerks

nun einstimmig für das Augustinum entschieden. Zwei Einrichtungen in Ottobrunn

und Taufkirchen (beide im Landkreis München) werden ausgegliedert, anschließend

soll das Diakoniewerk im Lauf des Jahres 2022 zu einer Tochtergesellschaft der

Augustinum Gruppe werden.

In Bischofswiesen betreibt das Diakoniewerk Hohenbrunn (dessen Name auf die

Anfänge durch Diakonieschwestern aus Hohenbrunn bei München zurückgeht) eine

Vorsorgeklinik, Adipositas-Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, verschiedene

Senioreneinrichtungen sowie eine Kinderkrippe und einen Kindergarten. Mit der

Übernahme der Einrichtungen in Bischofswiesen will das Augustinum auch alle

rund 270 dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen. Die

Beschäftigten wurden am Montag bereits in einer Mitarbeiterversammlung

informiert.

Das Augustinum ist bundesweit vor allem für seine 23 Seniorenresidenzen in ganz

Deutschland mit mehr als 7.500 Bewohnerinnen und Bewohnern bekannt. Außerdem

betreibt die Gruppe zwei stationäre Pflegeeinrichtungen, eine Fachklinik für

Innere Medizin mit angeschlossener Herzchirurgie sowie zahlreiche

heilpädagogische Einrichtungen, Schulen und Internate für Kinder und

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Das Augustinum ist gemeinnützig und

Mitglied im Diakonischen Werk der evangelischen Kirche. Bundesweit beschäftigt

das Unternehmen bislang mehr als 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Mit der Übernahme durch das Augustinum können wir die Angebote unseres

Diakoniewerks weiter professionalisieren und mit einem verlässlichen

diakonischen Partner in eine sichere Zukunft führen“, erklärte die Vorständin

des Diakoniewerks Hohenbrunn, Heike Winkler. Auch Harald Frei (Go Around

ManagementBeratung, Altdorf), der das Diakoniewerk derzeit als Interimsmanager

begleitet, sieht im Augustinum mit seiner breiten Expertise verschiedener

sozialer Einrichtungen einen „idealen Partner“.

Der Vorsitzende der Augustinum-Geschäftsführung, Joachim Gengenbach, betonte

bei der Pressekonferenz: „Sehr gerne bringen wir hier unsere jahrzehntelange

Erfahrung im Gesundheitswesen, in der Kinder- und Jugendhilfe und im Betreuten

Wohnen ein. Auch für eine regional passende Weiterentwicklung unseres

bisherigen Seniorenresidenz-Konzeptes in Richtung eines kleineren ‚Augustinum

2.0‘ ist das Berchtesgadener Land mit seiner Lebensqualität und seiner

Attraktivität ein Standort mit bester Aussicht.“ Für die Versorgung der

Bevölkerung in der Region werde mit dem Augustinum auch weiterhin ein

diakonisches Sozialunternehmen Impulse setzen, so Gengenbach.

Quelle: Pressemitteilung, 29.11.2021