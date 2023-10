TAVI hat kardiochirurgische Eingriffe bei Aortenstenose in Deutschland nicht verdrängt /> Stationäre Speicheldrüsenoperationen in Deutschland: Eine DRG-basierte Analyse der Jahre 2007-2011 / Inpatient Salivary Gland Surgery in Germany: A DRG-Based Nationwide Analysis, 2007-2011 />



Anzeige